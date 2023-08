Nacional 08-08-2023

Gobernador de Antofagasta dice que fundación ProCultura se adjudicó un "programa de empleo" que incluía recuperar fachadas





El gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, profundizó esta mañana en los cuestionamientos que han surgido a raíz del Caso Convenio y las múltiples aristas que golpean a las regiones. Una de ellas corresponde a la fundación ProCultura, que habría recibido $629 millones por pintar tres fachadas, y que tendría un giro relacionado a la comercialización de libros y educación. La información, revelada a inicios de julio por el medio Timeline -el mismo que dio a conocer el caso de los traspasos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y Democracia Viva- apunta a que los inmuebles a intervenir suman un total de 2.400 metros cuadrados; por lo que cada metro cuadrado tendría un costo de $262 mil.



En respuesta al conflicto por el "giro", el gobernador dijo esta mañana a Radio Universo que "cuando uno asigna a un ente, privado o público, en lo que uno se fija en el objeto, no tanto el giro, porque el giro es la inscripción en el SII, pero el objeto detalla en qué van a trabajar. En el caso de mi región, ProCultura tiene el objeto precisamente de recuperación de fachadas (...) Hay un informe de Subdere, donde nosotros, para poder hacer esta transferencia teníamos que pedir permiso, y Subdere explica que ProCultura tiene 14 años haciendo este tipo de obras y tiene la fuerza, los fundamentos, para hacer este tipo de obras". En el caso de Procultura, comentó que "es una fundación que yo no elegí, sino que viene de un proyecto, tengo un correo, donde el gabinete del ex presidente Piñera pide hacer este proyecto en 2020, y que nosotros aprobamos una vez que tuvimos todas las características, permisos y toda la regulación, y no es solamente para pintar fachadas". Según comentó, cuando se hizo el análisis desde la Unidad de Arquitectura, "el costo por m2 es de $60 mil; porque además es un programa de empleo, de enseñanza de valor patrimonial y es un programa que pretende generar una ordenanza. Todo esto lo he comunicado constantemente, pero se sigue diciendo que solamente se pintan fachadas y que es una fundación que no tiene giro". Díaz insistió en que el proyecto de ProCultura, en su origen, "lo que buscaba era un programa de empleo. Las discusiones se inician en 2020, cuando estábamos en el contexto de la pandemia y el estallido social. Lo que se buscaba un proyecto de empleo, que permitiera recuperar algunas fachadas y permitiera ir recuperando el centro de Antofagasta". Luego, precisó que el proyecto tenía cuatro objetivos: uno, un programa de empleo; dos, programa de capacitación en temas patrimoniales; tres, era un programa para recuperar algunas fachadas que eran 2.400 metros cuadrados (en tres edificios); y cuatro, que buscaba generar una ordenanza municipal.