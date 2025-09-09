Política 09-09-2025

Gobernador del Maule critica recorte presupuestario 2026



- El gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca calificó como insólita la decisión de la Dirección de Presupuestos, que afectará directamente la ejecución de proyectos y programas para la región.

Preocupación manifestó el gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, luego de ser notificado en Santiago por el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) sobre la baja proyectada para el presupuesto regional 2026.

A nivel nacional, el presupuesto destinado a los Gobiernos Regionales alcanza los M$1.646.576.024, lo que significa una disminución de M$38.069.777 respecto al 2025, equivalente a un -2,3%. De las 16 regiones del país, 12 sufrirán recortes y solo 4 presentarán incrementos.

En el caso del Maule, el impacto será particularmente fuerte: en 2025 el presupuesto regional ascendía a M$118.535.541, mientras que para 2026 se proyectan M$111.148.077, es decir, una baja de M$7.387.464, equivalente a un -6,2%, el segundo recorte más alto del país, solo detrás de Aysén (-6,9%).

“Lamentablemente el Gobierno del Presidente Boric no ha sido capaz de generar inversión y eso se traduce en menos recursos para el Estado. Producto de eso, hoy los gobiernos regionales estamos pagando las consecuencias y ya nos han anunciado que el Maule tendrá uno de los recortes más altos del país”, señaló Álvarez-Salamanca.

La máxima autoridad regional añadió que esta medida golpea directamente a la descentralización: “Este recorte del 6,2% atenta claramente contra nuestros ciudadanos de la Región del Maule, que llevan años esperando miles de proyectos que hoy estamos ejecutando. No entendemos por qué, siendo que hemos alcanzado el primer lugar nacional en ejecución presupuestaria, se nos notifica una baja tan drástica. Nosotros creemos que fue un criterio político, ya que a las regiones que somos oposición nos rebajan más el presupuesto. Tendremos que hacer más con menos recursos”, recalcó.

Asimismo, el gobernador hizo un llamado al Congreso: “Queremos pedir a nuestros diputados y senadores que nos apoyen en la discusión de la Ley de Presupuesto y que se revierta esta situación que va en contra de la gente del Maule. Mañana iré al Congreso para reunirme con los parlamentarios, la Dirección de Presupuesto y el ministro de Hacienda, para ver cuáles fueron las razones y criterios que ocuparon para tomar esta decisión”.



REACCIONES

Gonzalo Montero, consejero regional y presidente de la Comisión de Presupuesto: “Con tristeza lo decimos: los gobiernos regionales trabajamos en base a certezas presupuestarias, y hoy no tenemos la seguridad necesaria para avanzar con paso firme. Este año ya sufrimos una rebaja de 9 mil millones y ahora se anuncia otra, lo que desplaza muchos proyectos. Exigimos certezas al Ministerio de Hacienda”.

Juan Andrés Muñoz, consejero por Cauquenes: “Es incomprensible que una de las regiones con más necesidades, y que además lidera la ejecución presupuestaria, sea castigada de esta forma. ¿Cómo le explicamos a la gente que proyectos largamente esperados no se harán? Lo más grave es que pareciera un castigo político, lo que es impresentable”.

Román Pavez, consejero por Curicó: “Siendo parte de este Gobierno, exijo una explicación de por qué se castiga así a la Región del Maule. Hemos trabajado con los municipios en propuestas para el 2026, pero con este recorte muchas demandas quedarán sin respuesta. En vez de más recursos, se nos quitan, afectando directamente a nuestras comunas”.



