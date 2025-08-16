Crónica 16-08-2025

Gobernador del Maule respalda proyecto del Paso Internacional Achibueno

En una reunión sostenida en dependencias de la Gobernación Regional del Maule en Talca entre la directiva de la Comisión Paso Internacional Achibueno y el Gobernador Regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, se presentó formalmente la conformación de esta instancia ciudadana y técnica, así como los alcances del proyecto que busca habilitar y consolidar la conexión vial entre la Región del Maule y la provincia de Neuquén, en Argentina, a través del Paso Achibueno.

En el encuentro, participaron Robinson Flores (presidente), Rolando Rentería (vicepresidente), Marcos Parada (secretario) y Luis Concha (asesor). Durante la reunión, se expuso el contexto, objetivos y beneficios del proyecto, que contempla la pavimentación y mejoramiento de cerca de 100 kilómetros de ruta, el fortalecimiento del turismo, la economía local y la proyección internacional de Linares, Cauquenes, Constitución y todo el Maule Sur.

El Gobernador Álvarez-Salamanca manifestó su entusiasmo por la iniciativa y entregó su respaldo, destacando su relevancia estratégica para la integración territorial y el desarrollo económico de la región.

Robinson Flores, presidente de la Comisión Paso Internacional Achibueno, destacó el liderazgo del Gobernador, señalando que “sentimos un claro respaldo y motivación de su parte para llevar este proyecto adelante, lo que nos da confianza para seguir trabajando con fuerza y unidad por este anhelo de desarrollo del Maule Sur”.

El Paso Internacional Achibueno, ubicado a menos de 2.000 msnm, representa una alternativa de baja altura y alta viabilidad técnica para el tránsito de vehículos y carga, además de ofrecer oportunidades para el desarrollo turístico, el comercio binacional y proyectos de infraestructura como oleoductos, gasoductos y un cable internacional de comunicaciones.

La Comisión Paso Internacional Achibueno continuará gestionando acciones concretas para lograr el enrolamiento oficial de la Ruta L-45 hasta el cruce con el estero Las Ánimas para ampliar la cobertura de mantenimiento vial de la empresa global, impulsar el diseño de la ruta faltante y promover el reconocimiento binacional del paso como ruta prioritaria.



