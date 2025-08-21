Crónica 21-08-2025

Gobernador Álvarez-Salamanca exige justicia tarifaria para los maulinos: “Sale más caro prender una ampolleta en el GORE que en la capital”



En la reciente sesión del Consejo Regional, el gobernador expresó su indignación por el alza sostenida en las cuentas de electricidad, que golpea a miles de familias del Maule.

TALCA.- El Gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, expresó su profunda preocupación por las alzas en las cuentas de la electricidad que afectan a las familias de la región, pese a que el Maule es una de las principales zonas generadoras de energía del país.

“Este es un tema que nos tiene indignados a todos. La Región del Maule produce y genera gran parte de la electricidad a nivel nacional, aportando un porcentaje importante al Sistema Interconectado Central. Sin embargo, tenemos las cuentas de luz más caras, lo que es una injusticia”, enfatizó la autoridad regional.

Álvarez-Salamanca planteó que, al igual que en el norte del país se aplicó un royalty a las empresas mineras, en el Maule debe discutirse una compensación para las comunidades que entregan sus ríos y aguas para la producción energética. “Nuestra región debiese tener un descuento en las cuentas de la luz, solo por el hecho de que aquí se genera parte de la energía que abastece a Chile. Hoy día sale más caro prender una ampolleta en el Gobierno Regional que prenderla en Santiago, siendo que la electricidad se produce a cerca de 50 kilómetros de distancia”, afirmó.

En esa misma línea, el Gobernador hizo un llamado a los parlamentarios y autoridades nacionales a respaldar un proyecto que permita avanzar en una tarifa diferenciada para las regiones productoras de energía. “Este es un problema estructural que tenemos que enfrentar unidos. Tal como lo apoyamos en el Congreso, con una resolución que buscaba visibilizar la situación de las zonas de sacrificio, debemos levantar la voz en todos los territorios para lograr justicia tarifaria para los maulinos”, sostuvo.

