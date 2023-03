Crónica 25-03-2023

Gobernador pide al ministro de Energía un plan especial para Ñuble

El gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, consideró "grave y preocupante" que su región no fuera incluida en el informe preliminar que emitió la Comisión Nacional de Energía, que contiene el Plan de Expansión Anual de la Transmisión para el Sistema Eléctrico Nacional, por lo que solicitó al Ministerio desarrollar un plan especial que atienda de manera urgente las necesidades de la región.

Crisóstomo alertó que es "una situación grave, nos hemos reunido con el ministro y con los equipos del Ministerio de Energía, en más de una ocasión, para establecer la necesidad que tenemos en Ñuble frente a la falta de energía, para poder crecer en el ámbito productivo específicamente y que también puede afectar al sector de la vivienda".

El gobernador dijo que "le hemos solicitado al ministro de Energía y al Presidente de la República, un plan especial para Ñuble o una modificación del informe, en base a las conversaciones que se han tenido y como éste, es un documento preliminar, esperamos que en lo definitivo se establezca una consideración para Ñuble".

Sobre la importancia de la inversión en materia energética en Ñuble, Crisóstomo recalcó que "no puede ser que la región más joven del país y que más ha solicitado inversiones en términos de infraestructura energética, la cual ya cuenta con una obra que está inconclusa y paralizada por los actores privados, no esté contemplada en la nueva infraestructura que se tiene que generar", por lo que -agregó- "esperamos que en los próximos días la Comisión Nacional de Energía revierta esta situación e incorpore proyectos que ya se vienen trabajando hace mucho tiempo".

En julio de 2022, la Mesa Regional de Energía invitó al jefe de la cartera de ese entonces, quien pudo escuchar las exposiciones que hicieron las empresas y distribuidoras de energía de Ñuble e interiorizarse de los requerimientos de la región.