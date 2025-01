Crónica 22-01-2025

Gobernador regional consigue recursos en Dipres para pagar deuda de administración anterior

•La máxima autoridad regional aseguró que pudo conseguir 30 mil millones de pesos, los que servirán para hacerse cargo del saldo flotante correspondiente al 2024, pero también para el funcionamiento de inicios de año.

El gobernador regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, dio a conocer los detalles de la reunión que sostuvo hace algunos días en la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, donde se reunió con la directora del organismo Javiera Martínez.

En la cita, que fue gestionada por el senador Juan Antonio Coloma, las autoridades plantearon el actual panorama del Gobierno Regional (GORE), que se encontraba con una deuda flotante de 17 mil 500 millones de pesos, que corresponden al último trimestre del año 2024.

“Cuando nosotros ingresamos el 6 de enero al GORE, nos dimos cuenta de que en el último trimestre del año 2024 no se gestionaron unas remesas que están pendientes por 17 mil 500 millones de pesos, produciendo una deuda flotante por ese valor que nos llevó a hacernos cargo de temas pendientes dejados por la administración anterior. Esto es importante porque aquí hay obras de construcción, de infraestructura, de empresas pequeñas y medianas que no podían estar con sus estados de pago al día, por lo tanto, muchos de ellos corrían peligro de eventualmente haber quebrado”, puntualizó la máxima autoridad regional.

Debido a lo anterior, en la reunión que Álvarez-Salamanca sostuvo con Dipres logró gestionar el compromiso para que envíen al Gobierno Regional una remesa que permitirá pagar las deudas del año pasado, pero, además, gestionar recursos para el presupuesto correspondiente al año 2025.

El gobernador destacó que “nos hicimos cargo, fuimos a Santiago, a la Dirección de Presupuesto a buscar los recursos y la verdad es que nos fue bien. Nos trajimos de vuelta a la región 30 mil millones de pesos. Lo que nos permitirá pagar todos los compromisos pendientes que quedaron del último trimestre del 2024 y el resto nos va a permitir generar un funcionamiento de enero a principios de marzo, mientras se aprueba el presupuesto regional para el 2025”.

PRESUPUESTO 2025

En la Ley de Presupuestos año 2025 al Gobierno Regional del Maule se le aprobó un monto de M$119.969.143, el cuál actualmente está en trámite de toma de razón desde el 14 de enero en la Contraloría General de la República.

“Estos dineros aún no están en las arcas del Gobierno Regional, porque están en Contraloría para su toma de razón y eso involucra un tiempo de espera. Por eso, con los dineros gestionados en Dipres vamos a poder empezar a gestionar distintas iniciativas para la región del Maule”, acotó el gobernador regional.

Las gestiones realizadas son muy relevantes, ya que aseguran el buen funcionamiento del Gobierno Regional, evita los impactos negativos de las pequeñas y medianas empresas con las que el GORE tiene compromisos y garantiza el cumplimiento de las obras comprometidas. "Todo esto refuerza el compromiso por el desarrollo de la región del Maule y el bienestar de los maulinos". finalizó Álvarez-Salamanca.