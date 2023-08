Agricultura 09-08-2023

Gobernadora del Maule fue homenajeada en los “Premios Siembra” del Ministerio de Agricultura

La máxima autoridad de la región Cristina Bravo, agradeció el reconocimiento y afianzó su compromiso con el sector silvoagropecuario maulino.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, fue destacada por el Ministerio de Agricultura en la 2da versión de los “Premios Siembra”, esto por el constante apoyo a la agricultura familiar campesina de nuestra región del Maule, con programas de fomento en riego, comercialización, entre otros.

Desde el Ministerio de Agricultura indicaron que los “Premios Siembra” son una iniciativa impulsada por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que busca reconocer el trabajo y apoyo que realizan personas e instituciones ligadas al desarrollo agropecuario del país.

Y en su versión 2023 se ha buscado relevar el compromiso con el mundo agrícola que han tenido instituciones como la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), Banco Estado, la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Paine; el Gobierno Regional del Maule, entre otros.

“Uno se siente muy bien cuando lo destacan, pero quiero que sepan que sólo estamos cumpliendo con la labor encomendada, estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Agricultura, principalmente con Indap, y lo importante es señalar que siempre estaremos disponibles para seguir trabajando en la agricultura familiar campesina. Ahora tenemos que trabajar en las emergencias, pero de todas maneras seguiremos trabajando con los viñateros, hortaliceros, apicultores, y con los distintos rubros de nuestra región”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional.

En la instancia la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo, indicó que es fundamental que se pueda trabajar con los agricultores que no pueden ingresar a los prodesales de Indap, “tenemos muchos agricultores en el Maule que no pueden ingresar al Indap, y no tenemos como llegar a ellos, pero además ahora tenemos que trabajar en programas de rehabilitación de suelo debido al último temporal”.

Cristina Bravo indicó que seguirán reconociendo el trabajo abnegado de hombres y mujeres que le dan vida al campo chileno, “son ellos y ellas quienes labran nuestras tierras, siembran y cosechan nuestras frutas y nuestras verduras, y preservan nuestras tradiciones”.