Crónica 26-08-2023

Gobernadora del Maule y Alcalde de Longaví inspeccionan la comuna luego del temporal

• La máxima autoridad regional Cristina Bravo, manifestó que la problemática principal en esta comuna rural es la conectividad, por lo que también será una prioridad para trabajar con el municipio.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, se reunió con el Alcalde Cristian Menchaca, para evaluar los daños que se generaron debido a las lluvias en la comuna de Longaví, en donde visitaron el albergue, pero además recorrieron los sectores en donde más pérdidas materiales se generaron por el agua.

La máxima autoridad reiteró que este temporal fue mucho más fuerte que el anterior, ya que ahora llovió en lugares en los que no llovió en el mes de junio, pero además agregó que la región también estaba mejor preparada que la vez anterior.

“Queríamos visitar la comuna de Longaví, para ver en terreno las necesidades que se tienen, pero también para ver la afectación en los distintos sectores, ya que en el último temporal no llovió en sitios que el pasado fin de semana sí lo hizo. Es por esto por lo que vinimos a ponernos a disposición, porque lo que está más afectado son los caminos vecinales que están bajo la tuición del municipio, y estamos viendo cómo abordar esa necesidad, para que el alcalde pueda trabajar en estos caminos, que son tan necesarios para recuperar la conectividad en la comuna de Longaví”, dijo Cristina Bravo.

Desde la Municipalidad de Longaví indicaron que el primer problema que se generó fue que había muchos sectores sin electricidad, por lo que el primer esfuerzo fue comunicarse con la empresa eléctrica para que los longavianos recuperaran este servicio.

“En Longaví somos una comuna muy rural, y tenemos una red de caminos enorme que está bajo la tuición municipal, y no hemos dado abasto para reparar los caminos debido a los temporales, y tenemos una cartera de proyectos importantes, que tendrá que ser ingresada al Gobierno Regional, estamos trabajando en proyectos para que estos caminos puedan tener un mejor standard, porque en su mayoría son agricultores pequeños que necesitan de buenas vías para poder sacar sus productos del campo”, concluyó Cristian Menchaca, Alcalde de Longaví.