Crónica 29-10-2023

Gobernadora Regional Cristina Bravo participó en la inauguración de la antena WIFI en la localidad de El Peñasco

Junto a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule Angélica Sáez, profesionales de Subtel, Delegada Provincial de Linares Aly Valderrama y los vecinos explicaron el funcionamiento de la zona WIFI gratuita



Conectar a las diferentes localidades es un gran desafío que han tomado las autoridades regionales, y para ello han desarrollado diversas acciones para ir en ayuda de las personas que residen en zonas más complejas y de difícil conectividad.

Entregar conectividad WIFI gratis a las familias de zonas rurales es un gran paso para disminuir la brecha digital, al menos así lo señaló la Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo. “Primero quiero valorar la rapidez del trabajo de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Angélica Sáez, ella respondió rápidamente al llamado que le hicimos desde el Gobierno Regional, sobre la necesidad que tienen todos los vecinos del sector El Peñasco, esto va a permitir que nuestros niños, jóvenes, adultos mayores y distintos dirigentes y empresarios, ahora estén conectados a través de red WIFI, que además les servirá antes las emergencias, para que no vuelva a pasar lo que nos sucedió este 2023, donde las familias no contaban con acceso a las comunicaciones”.

La Gobernadora Regional agregó que “el compromiso del Gobierno Regional del Maule es financiar distintas antenas WIFI para sectores apartados de la región, nuestra seremi ya tiene el diagnostico hecho, lo hemos ido haciendo juntas a partir de las necesidades que nos plantean en distintos puntos del territorio de la Región del Maule y ahora la Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL), se va hacer cargo de presentar la iniciativa que estamos esperando, porque lo más importante para nuestros vecinos de El Peñasco, es que no solo tengan conectividad vial sino que también conectividad telefónica y red de WIFI”.

Por su parte la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Maule Angélica Sáez, explicó que “nuestro objetivo es ampliar la red de antenas WIFI en diferentes localidades más apartadas, y tal como dice nuestra Gobernadora Regional Cristina Bravo, juntos podremos llegar con soluciones concretas a diferentes sectores que hoy no tienen cobertura. Hoy, también dimos a conocer a los vecinos de El Peñasco que su sector esta priorizado a nivel nacional, por parte de SUBTEL, para llegar con mayor cobertura en telecomunicaciones”.