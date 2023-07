Agricultura 11-07-2023

Gobernadora Regional Cristina Bravo se reunió con agricultores de Longaví afectados por las lluvias

La máxima autoridad regional, Cristina Bravo, se reunió con usuarios de Prodesal y con agricultores de la comuna, para ver, vía proyecto, algún financiamiento por los daños provocados por los últimos sucesos meteorológicos que afectaron a los campesinos de la zona.

En dependencias del salón multipropósito se reunió la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, con usuarios del programa Prodesal, más agricultores de la comuna, concejales, y el consejero regional, Pablo Gutiérrez, para concretar vía proyecto ayuda económica para los campesinos afectados por el último temporal en la zona.

“Hemos planteado a los productores de Berries de la zona, algún financiamiento para poder paliar las pérdidas que sufrieron por las últimas lluvias que todos conocemos y que causaron bastante estragos en el mundo campesino, así que los vamos apoyar, pero primero necesitamos un catastro de la situación en general, para ver el número de personas afectadas, y para ellos le he pedido a la administradora municipal, Sonia González, y al Jefe de la oficina agrícola local, Herman Parada, para que nos ayuden a tener los más pronto los antecedentes para ver de qué forma financiamos desde el Gobierno Regional”, manifestó la autoridad.

En tanto, Otilia Fuentealba, campesina de la comuna, señaló que “nos parece muy bien el apoyo que realizará el Gobierno regional, porque hubo mucha gente que quedó sin nada, perdió las cosas, y ahora se encuentra todo caro, los abonos y fertilizantes, así que nos parece muy buena la información entregada por las autoridades que nos acompañaron”.

Finalmente, Jaqueline Moreira, representante de la localidad de Llano Las Piedras, indicó: “soy usuaria de Prodesal, y este año nos fue muy mal con los morones por el bajo valor de la fruta, no se podía ni pagar a 400 pesos el kilo de la fruta, a mí me fue mal, se perdió todo. Me parece muy bien que venga la Gobernadora junto al Consejero Pablo Gutiérrez a entregar buenas noticias, que van a entregar bonos y que nos van ayudar por las lluvias que nos afectaron a los agricultores, así que es importante recibir un Bono, no va ser pronto, pero va ser de mucha ayuda, así que es bueno que estén preocupados de los agricultores y de los productores de berries de Longaví”.