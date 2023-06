Deportes 18-06-2023

Gobernadora Regional Cristina Bravo se reunió con dirigentes de la Asociación Víctor Zavala Bravo

- Esperan proyectos para mejoramiento del estadio Claudio Cofré Veloso

Sin duda que en el momento de estar en la cancha del estadio de la Zavala, de inmediato llega a nuestra mente ese inolvidable campeonato nacional que tuvo como epicentro ese recinto deportivo que era uno de los más importantes de aquellos años. Era una de las canchas con iluminación donde cada noche se vivía la emoción del fútbol y congregaba a miles de espectadores.

De aquel lugar sólo quedan emotivos momentos. En la actualidad la cancha se ha resembrado, para ir recuperando la superficie de pasto natural.

Los dirigentes encabezados por José Miguel Muñoz, Fabián Zurita y el presidente Claudio Cofre Arévalo, gracias al contacto que realizó el CORE Rodrigo Hermosilla, pudieron gestionar la presencia de la Gobernadora Cristina Bravo, una autoridad en terreno, que pudo compartir las inquietudes que tienen en relación con el mejoramiento de la infraestructura.

Cristina Bravo, dijo que “estamos conociendo la realidad de este centro deportivo y nos ponemos a disposición para que puedan tener una cancha iluminada. Aquí es tremendamente importante que el alcalde, Mario Meza, ayude a los dirigentes a presentar el proyecto a nivel regional. Mi compromiso está con el deporte, tenemos la voluntad de financiar recursos, pero quien tiene que hacernos el proyecto de iluminación de la cancha es la municipalidad. Lo hablaré con el edil, incluso tenemos algunos proyectos de municipalidades vecinas que podemos replicar con iluminación. Nosotros a nivel regional tenemos recursos disponibles para el deporte y los alcaldes eso lo tienen más que claro. Algunos utilizan los Fondos Regionales de Inversión Local (FRIL) para mejorar los espacios deportivos, otros ocupan FNDR, para iluminación, graderías y hay otras organizaciones deportivas que postulan al 8%, pero este fondo no permite financiar infraestructura, iluminación, ya que es solo para implementación, arbitrajes y potenciar a nuestros deportistas que salen al extranjero a competir. Recordar que la infraestructura deportiva depende de que los alcaldes nos presenten los proyectos al Gobierno Regional, para financiar las obras relacionadas con el deporte en el sector urbano y rural de nuestra región del Maule”.

En tanto, el CORE Rodrigo Hermosilla, manifestó que “cuando me reuní con los dirigentes les dije los proyectos y los problemas tienen dos caminos: el técnico y el político. Mi gestión política fue invitar a la Gobernadora para que conozca en terreno las necesidades que se han planteado en esta conversación con los dirigentes de la Zavala. Nosotros nos comprometemos de que el proyecto se concrete, pero hablando en términos deportivos la pelota queda dando botecitos en el municipio de Linares. Son los municipios los que tienen que presentar los proyectos. Las instituciones presentan proyectos deportivos, pero sólo en el 8% , para implementación , arbitraje , escuelas de futbol , para la recreación y entretención, pero cuando hay que construir graderías, camarines , baño , infraestructura , ese es un proyector mayor que se hace a través de un FRIL , Fondo Regional de Iniciativa Local o de un FNDR , quien lo hace y lo presenta es la municipalidad y lo ha dicho la Gobernadora , hay experiencia de municipios cercanos que ya lo han hecho , aquí no es un tema de recursos, la plata está y todos los Consejeros Regionales, los 20 , hemos tenido la mejor disposición para apoyar” .

Agregar que la Gobernadora Cristina Bravo, también les entrego otra buena noticia a los dirigentes “que si necesitaban un proyecto de Asignación Directa que les permita que ustedes puedan financiar campeonatos y arbitrajes, cuenten con nosotros”.

Finalmente, el presidente de la Asociación Víctor Zabala Bravo, Claudio Cofré Arévalo, valoró la presencia de las autoridades en el recinto deportivo: “fue una visita muy positiva, la idea es gestionar recursos para mejorar nuestro complejo deportivo. Nuestro proyecto consiste en mejorar la iluminación lo más pronto posible, que nos permita jugar partidos en nuestro campo deportivo y que la Zavala, nuevamente sea el estadio del fútbol amateur, con todas las comodidades posibles”.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo