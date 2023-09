Crónica 06-09-2023

Gobernadora Regional destaca avance de proyectos en San Javier

• Hasta la comuna de San Javier se trasladó la Gobernadora Regional, Cristina Bravo para reunirse con el alcalde, Jorge Silva y revisar el avance de los proyectos que tienen en la comuna para presentar al Gobierno Regional



Una reunión de trabajo sostuvo la Gobernadora Regional, Cristina Bravo junto a equipo técnico del Gobierno Regional, el alcalde de San Javier Jorge Silva y el equipo técnico de la municipalidad, esto con el objetivo de revisar los proyectos que el municipio está desarrollando.



La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “sostuvimos una reunión de trabajo con nuestro alcalde Jorge Silva, los equipos técnicos del Gobierno Regional y también del municipio, porque hay varias iniciativas que ya han ingresado al Gobierno Regional, tenemos un proyecto emblemático que es compromiso nuestro que dice relación con sacar adelante la Avenida Chorrillos, también estamos trabajando en un programa de emergencia para todos los agricultores que no son INDAP y que se han visto afectados por las últimas inundaciones, también tenemos un centro TEA, son distintas iniciativas que lo que buscan es mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de la comuna de San Javier, de la parte urbana y rural”.



Dentro de los proyectos que se destacan está la iniciativa para mejorar la Avenida Chorrillos, la construcción de un Centro TEA y un proyecto de emergencia para ayudar a los agricultores no Indap afectados por el temporal.



El alcalde de San Javier, indicó que “agradezco enormemente la presencia de la Gobernadora Cristina Bravo en esta reunión con los equipos técnicos, para poder nosotros encausar estos compromisos que tenemos dispuestos con la comunidad y que hoy prácticamente ya han quedado en claridad, sobre todo uno que nos preocupa mucho que es la avenida Chorrillos, que ya la Gobernadora se ha comprometido, como también lo que ocurrió recientemente con este mal tiempo que hoy si estamos dando respuesta a aquella gente que no los atiende nadie, estos agricultores que no los atiende el INDAP ni nadie, nuestros equipos técnicos están trabajando en esas materias y esperamos seguir cumpliendo los compromisos que hemos adquirido con la Gobernadora”.