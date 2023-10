Política 30-09-2023

Gobernadora Regional junto a Agorechi se reúnen con Ministra del Interior para Analizar la Ley de Presupuesto 2024

• La Gobernadora Regional, Cristina Bravo se trasladó hasta La Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tohá, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez analizar la partida presupuestaria de 2024 para los Gobiernos Regionales en víspera de su presentación de parte del Ejecutivo y posterior discusión en el Congreso Nacional



En un esfuerzo por fortalecer la colaboración entre el Gobierno Regional y el Ministerio del Interior, la Gobernadora Regional Cristina Bravo junto al presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Ricardo Díaz y los Gobernadores Luciano Rivas, Jorge Díaz y Krist Naranjo sostuvieron reunión este miércoles con la Ministra del Interior, Carolina Tohá y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. El propósito de esta reunión fue analizar los diferentes conceptos en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2024, con el objetivo de continuar aportando y contribuyendo al desarrollo de los Gobiernos Regionales.



Durante el encuentro, la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, destacó la importancia de una asignación presupuestaria adecuada para la región en el próximo año “nosotros como asociación de Gobernadores Regionales valoramos la comunicación permanente con la Ministra del Interior y por cierto con la directora de presupuesto. Hay temas que son desde la mirada regional y que mejor representado por la Asociación de Gobernadores Regionales, sabemos que es muy importante priorizar la transparencia, la probidad, los distintos controles pe eso no puede obstaculizar en materia de descentralización y es fundamental el rol que cumplen nuestros parlamentarios, también en la aprobación del presupuesto 2024, porque nosotros tenemos toda la intención de mejorar, pero en función de la realidad regional de las 16 regiones y obviamente utilizando el criterio de equidad territorial”.

Por su parte, la Ministra del Interior, Carolina Toha, expresó su compromiso con el fortalecimiento de los gobiernos regionales y aseguró que el Ministerio del Interior trabajará en estrecha colaboración con las autoridades locales para garantizar que los recursos se asignen de manera eficiente y en línea con las necesidades de cada región.

“Lo que hemos hablado hoy es de cómo en la etapa que viene podemos seguir profundizando la descentralización y no ceder a la resistencia que siempre contra la descentralización y especialmente no permitir que cuando ha habido situaciones de irregularidades, eso se ocupe como excusa de detener este proceso en el que el país está comprometido. El Gobierno del Presidente Boric va a insistir en este esfuerzo, tenemos varios proyectos en el parlamento de regiones más fuertes, creación de competencias en materia de prevención del delito, además de la Ley de Royalty que se aprobó y va a significar recursos para los Gobiernos Regionales, así que muy satisfecha con el trabajo que hoy hemos hecho y comprometidos al que nos queda por hacer, porque tenemos muchos desafíos”. Puntualizó la Ministra del Interior.

La reunión también incluyó discusiones sobre proyectos específicos que podrían beneficiar a la región en áreas como educación, salud, seguridad ciudadana, infraestructura y desarrollo económico. Ambos equipos se comprometieron a seguir trabajando en conjunto para elaborar propuestas concretas y presentarlas en el proceso de discusión de la Ley de Presupuesto 2024.

El Presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile, Ricardo Díaz, señaló que “la Asociación de gobernadores y gobernadoras de Chile está muy preocupado por el desarrollo que puede tener la ley de presupuesto, los gobiernos regionales estamos comprometidos con mayores niveles de transparencia y aumentar las regulaciones de cómo se ejecutan los distintos recursos en las distintas regiones, pero esto no puede significar una mala noticia para las regiones. Los gobiernos regionales financian, programas de viviendas, financian programas de empleos, financian también elementos en educación, en salud, también hacemos un aporte muy importante en seguridad. Esas son sin duda las preocupaciones que tiene la ciudadanía en los territorios y es por eso por lo que nos preocupa que el Gobierno mantenga este compromiso con la descentralización que no abandone la idea de ir avanzando en regiones más fuerte. También le pedimos al parlamento que en esta discusión presupuestaria tenga en vista el beneficio de cada uno de los habitantes de estas regiones, que no les cierre la puerta a las regiones, puesto que nosotros representamos son a miles cientos millones de chilenos que requieren un proceso descentralizador y que requieren llegar con soluciones a sus problemas cotidianos. Por eso estamos acá para defender a cada una de las regiones y creemos que es posible poner mayores regulaciones a los gobiernos regionales, pero eso permite que los gobiernos regionales podamos ser unidades ejecutoras podamos hacer inversión en empresas públicas de tal manera que aseguremos el crecimiento de cada una de nuestras regiones, por eso estamos acá y hemos tenido una conversación franca sincera donde hemos visto que la Ministra del Interior ha reafirmado el compromiso con la descentralización".

La Gobernadora Regional, agradeció a la Ministra del Interior por su disposición a escuchar y colaborar con la región, y expresó su confianza en que esta colaboración resultará en un presupuesto que refleje las necesidades y aspiraciones de los maulinos y maulinas.



“Esta visita y reunión marcan un paso importante hacia la construcción de una relación sólida y fructífera entre el Gobierno Regional y el Ministerio del Interior, con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra región”, acotó la Gobernadora Cristina Bravo.