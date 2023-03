Crónica 24-03-2023

Gobernadora Regional solicita aceleración de procesos administrativos para avanzar en reconstrucción de Teatro de Cauquenes

• Hasta Santiago se trasladó la Gobernadora Regional, Cristina Bravo quien se reunió con la Subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez; el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque y la alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez con el fin de solicitar que se destraben complicaciones administrativas para continuar con los procesos que permitan la reconstrucción del Teatro



Una positiva reunión fue la que sostuvieron las autoridades regionales con la Subsecretaria de Cultura y su equipo técnico, ya que acogieron con buena disposición, la solicitud de poder acelerar ciertos procesos administrativos que se encuentran enlenteciendo el avance de la reconstrucción de este anhelado centro cultural para la comuna de Cauquenes.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “nosotros nos venimos a poner a disposición, el Gobierno Regional del Maule, se pone a disposición de la cultura, porque para nosotros no hay comunas de primera o segunda categoría y no hacemos diferencias, Cauquenes necesita infraestructura cultural y necesitamos recuperar el Teatro de Cauquenes y no nos cabe ninguna duda de que cuando nuestra Subsecretaria nos ayude a destrabar este problema administrativo, nosotros vamos a estar disponibles para poner en Tabla a disposición del Consejo Regional del Maule y priorizar la infraestructura que tanto requiere Cauquenes, se lo debemos, porque necesitamos recuperar los espacios y la equidad territorial se hace con hechos y este es un hecho concreto”.



En tanto, la Subsecretaria de Cultura, Andrea Gutiérrez, indicó que “estoy muy contenta, porque creo que podemos trabajar conjuntamente en muchos temas, me han venido a ver por un tema sentido e importante que tiene que ver con la infraestructura cultural de Cauquenes y yo espero podamos construir juntos buenas noticias para la comunidad, así que me quedo con esa misión, con esa tarea. Nosotros como Gobierno estamos mandatados por el presidente para solucionar justamente estas infraestructuras culturales que cambian la vida de las personas, así que cuentan con mi respaldo, mi apoyo para hacer las gestiones lo más ágil posible, pero además trabajar juntos para la recuperación de los espacios para las comunidades y las personas”.



Las autoridades regionales, le explicaron en detalle a la Subsecretaria el proceso administrativo en que se encuentra el Teatro y solicitaron el apoyo de la autoridad para seguir avanzando en este tema.



El delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, acotó que “nos vamos contentos de esta audiencia para poder destrabar como lo señalaban las autoridades una complicación administrativa que estaba generando cierta desesperanza en la comunidad de Cauquenes, dada la circunstancia de que tenemos un Teatro histórico que es parte de la identidad y del patrimonio de nuestra ciudad que lleva 13 años ahí deteriorándose cada día más y uno de los compromisos que asumimos como Gobierno en la región era avanzar en proyectos emblemáticos en la comuna de Cauquenes y con la Gobernadora hemos tenido un trabajo mancomunado y colaborativo para avanzar”.



La alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez, dijo que “nos vamos con un balance bastante positivo, agradecer las gestiones del Delegado Humberto Aqueveque, a nuestra Gobernadora Cristina Bravo que desde el primer día está comprometida con la cultura de nuestra comuna, esperamos que se destrabe toda la parte administrativa de proyectos que son importantes y muy sentidos para la comunidad de Cauquenes, queremos Teatro para Cauquenes, es una necesidad sentida para nuestra comunidad y eso es lo que venimos a plantear acá con la Subsecretaria, ella tiene toda la disposición para conversar y hacer todas las gestiones necesarias para que esta necesidad se haga realidad”.