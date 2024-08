Nacional 06-08-2024

Gobierno acusa a Enel de entregar información "abiertamente falsa"

El Gobierno subió el tono en contra de Enel y le advirtió que no habrá impunidad por entregar información que, calificó, ha sido "abiertamente falsa" ante sectores que continúan sin suministro eléctrico desde el jueves pasado.

El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, confirmó esta noche que la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) se constituyó en la empresa e inició el proceso sancionatorio en contra de la empresa.

La SEC, añadió, "ha abierto una causa por distintas faltas, entre ellas por la carencia en la entrega de información, información incompleta, información abiertamente falsa, que no ha permitido tomar decisiones de manera adecuada. Por falla en la llegada a los puntos de caída del servicio eléctrico, por falta de información a los clientes, por falta de cumplimiento de las instrucciones que le ha entregado la autoridad".

"Esto no va a quedar en la impunidad. Y que por tanto el Gobierno va a utilizar todas las facultades que le entrega la ley para fiscalizar y para sancionar un incumplimiento grave que ha alterado de manera severa la vida de las personas de nuestro país", remarcó.

Al cierre de este nota, y según la información aportada por la SEC, en Chile hay 242 mil clientes sin suministro eléctricos, concentrados principalmente en la Región Metropolitana (146.219), La Araucanía (39.587), Biobío (17.553) y O Higgins (14.722).

El último reporte de Enel, cerrado a las 19:00 horas, sostuvo que se mantienen 131.691 clientes sin suministro, siendo las comunas de Maipú, Pudahuel, Lampa y Colina las más afectadas.