Crónica 16-09-2025

Gobierno crea Comisión Verdad y Niñez para escuchar y reparar daño a víctimas del Sename

Delegado Humberto Aqueveque, junto a los seremi de Justicia Guillermo Miño y de Gobierno Lucía Bozo, explicaron que se intenta buscar la “verdad histórica”, sobre violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes ocurridas bajo la tutela del Estado, entre los años 1979 y 2021.





Una importante noticia dieron a conocer el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, el seremi de Justicia Guillermo Miño y la vocera de Gobierno Lucía Bozo, que se relaciona con la creación de la Comisión Verdad y Niñez, que impulsó el Presidente Gabriel Boric y que tiene por objetivo buscar verdad, justicia y reparación a la violación de derechos humanos sufridas por niños y adolescentes en algún sistema de protección del Estado entre 1979 y 2021.

Según informó el delegado Aqueveque, la comisión creada el 2024, es una iniciativa inédita en Chile y Latinoamérica, que pretende escuchar, reconocer y generar recomendaciones de reparación integral.

“Este es un hito muy relevante para el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que además viene a cumplir con la promesa de la protección de los derechos humanos y sobre todo los derechos de las y los niños y adolescentes, que durante el proceso de tutela estatal, ya sea en centros residenciales o en centros de justicia juvenil, públicos o privados, fueron víctimas de derechos humanos”, señaló.

Explicó que “la Comisión también busca establecer la verdad histórica de un proceso doloroso, como fueron estas violaciones de derechos humanos a niñas, niños y adolescentes que estaban bajo la tutela del gobierno. Tenemos que comprometernos a la revelación de la vedad histórica”, puntualizó.

Por su parte el seremi de justicia, Guillermo Miño, detalló que los afectados “se pueden inscribir en la página www.comisionverdadniñez.gob.cl y así agendar con una cita con una dupla psicosocial, que está trabajando en dependencias del Centro de Extensión de la Universidad de Talca, ubicado en dos Norte con 1 Poniente. Los testimonios los pueden entregar en total tranquilidad porque es un trabajo muy profesional y acorde a la sensibilidad del tema. Este es un proceso que tiene cuatro etapas y ya vamos en la segunda, que es el inicio de escuchas y recabar la información. La tercera etapa será el análisis de la información, para finalizar con un informe que se entregará al Presidente de la República”.

La comisión es una instancia histórica que el Presidente Gabriel Boric creó el 10 de diciembre del año 2024, Día de los Derechos Humanos, que viene a cumplir con una deuda histórica que teníamos como sociedad y Estado.

Por eso la seremi de Gobierno, Lucía Bozo, explicó que “desde el Gobierno de Chile, queremos invitar a todas las personas que durante los años 1979 y 2021 vivieron bajo la tutela del Estado en instituciones privadas vinculadas a Sename, a poder entregar sus testimonios y relatos, ya que sus testimonios nos permitirán avanzar en tres elementos principales tales como: Visibilizar un hecho histórico de nuestro país, que no ha sido tan abordado y visibilizado. El segundo es poder llegar con una reparación necesaria para las personas vivieron vulneraciones en sus derechos en su infancia y juventud. Y el tercero, es poder garantizar la no repetición, ya que es necesario poder instalar que en Chile nunca más pueden haber vulneraciones a las niñas, niños y adolescentes en los espacios que deberían garantizar el cuidado y la protección de su integridad”, concluyó la vocera de gobierno.

