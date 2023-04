Nacional 20-04-2023

Gobierno criticó a Sodimac por reconstrucción tras megaincendio: Nos dijeron “hágalo usted mismo”

La Delegación Presidencial de la Región Biobío fustigó la labor realizada por la empresa Sodimac en la reconstrucción de viviendas tras los devastadores incendios forestales ocurridos en febrero pasado.

El Gobierno cesó el contrato con la empresa luego de que advirtieran que Sodimac llegó a la zona, dejó los materiales, pero no realizó la instalación de las viviendas, lo que ha retrasado el proceso de reconstrucción que apura de cara al invierno y las lluvias.

El delegado subrogante Humberto Toro criticó que “algunas de las empresas que se contrataron o se hicieron un convenio para poder hacer la construcción de viviendas, en particular algunas como Sodimac, no cumplieron la tarea”.

“Quizás cuando uno escucha el eslogan de Sodimac, ‘Hágalo usted mismo’, da la impresión de que eso fue lo que nos dijeron. Entonces, consideramos que ese es un problema”, enfatizó con ironía.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, reconoció los problemas presentados en la reconstrucción y aseguró que están “tratando de apurar el tranco lo que más se pueda porque hay dos empresas que no cumplieron los contratos”.

“La verdad es que en el caso de Sodimac esperábamos otra cosa porque teníamos un contrato, una cantidad de entrega. Bueno, eso explica el ritmo que se va avanzando en la instalación también, porque ellos no solo tenían la responsabilidad de producirla, sino que de instalarla y eso ha afectado. Ya hemos entregado todos los elementos, los recursos y todo, se va a echar a caminar 148 (viviendas) y esperamos llegar muy pronto a 250. Y con eso ya la meta de viviendas habilitadas ya se estaría cumpliendo”, sostuvo.

Toro, en tanto, sostuvo que también se han visto con otros problemas por lo que, por ejemplo, pidió habilitar “terrenos para la instalación de las fosas. No todos los terrenos reunían las condiciones y, por lo tanto, eso también tuvo una demora.

Todo ello, agregó el representante del Gobierno en el Biobío, “hizo que estamos hoy día en procesos de contratación y de convenio con algunas empresas o a través de Essbio o a través de otras empresas para que efectivamente nos ayuden a instalar y a hacernos cargo de eso. El plazo es que ojalá lleguemos cuando comience la lluvia fuerte”.