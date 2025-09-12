Social 12-09-2025

Gobierno del Maule entrega carros bomba y camionetas para fortalecer la red de emergencia en siete comunas del Maule

- En el Parque Río Claro de Talca, el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca encabezó la entrega de 13 vehículos -ocho camionetas para los municipios de Villa Alegre y Yerbas Buenas, y cinco carros bomba para Bomberos- destacando su compromiso con el desarrollo y crecimiento de la región.

Con una inversión histórica en seguridad y apoyo comunitario, el Gobierno del Maule, liderado por el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, entregó 13 nuevos vehículos que vienen a fortalecer la labor de Bomberos y municipios en la región.

En esta oportunidad se concretó la adquisición y reposición de 13 vehículos, que incluyen:

• 5 carros bomba Cisterna para las comunas de Licantén, Pencahue, Sagrada Familia, Hualañé y Rauco.

• 4 camionetas para Villa Alegre.

• 4 camionetas para Yerbas Buenas.

El gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca destacó que “siempre va a ser un honor para nosotros, como Gobierno del Maule, seguir aportando a Bomberos de Chile y a nuestros municipios. Sabemos la entrega y el sacrificio que realizan día a día por cuidar a nuestra gente, y por eso este tipo de inversiones no son un gasto, sino una verdadera inversión en seguridad y en el bienestar de cada familia maulina. Hoy hemos cumplido un compromiso que va a marcar la diferencia en la respuesta a emergencias y en el trabajo municipal”.

El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, subrayó la relevancia de la inversión: “Cuando Bomberos recibe nuevas unidades, no las recibe para sí, sino que las pone al servicio de toda la comunidad. Este aporte del Gobierno del Maule refleja un compromiso con la equidad territorial y con el fortalecimiento de la respuesta ante emergencias”.

Por su parte, el presidente regional de Bomberos, Álvaro Garrido, valoró la iniciativa: “Bomberos sin carros no hace nada. Contar con material mayor moderno significa salvar vidas y estar a disposición de toda la ciudadanía. Agradecemos al Gobierno del Maule por cumplir con este compromiso”.



