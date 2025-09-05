Social 05-09-2025

Gobierno del Maule hace evaluación de programa Becas Maule y refuerza compromiso de seguir formando especialistas para la región

En una reunión encabezada por el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, junto a la directora del Servicio de Salud, Marta Caro, la Universidad Católica del Maule, el Colegio Médico, consejeros regionales y otros gremios del área de la salud, se destacó la importancia del Programa Becas Maule, iniciativa que ha permitido formar a cientos de especialistas y fortalecer la atención médica en la región.

“Sabemos la importancia que tiene Becas Maule para aumentar la cantidad de especialistas en nuestra región, abordar con seriedad los temas de salud y, a mediano y largo plazo, disminuir las listas de espera. Continuaremos trabajando estrechamente con todos los actores involucrados para asegurar que más profesionales se queden en el Maule, fortaleciendo la salud de nuestra comunidad”, señaló el gobernador del Maule.

La directora del Servicio de Salud del Maule subrayó la relevancia de esta instancia de trabajo conjunto, señalando que “siempre valoramos estas instancias de conversación y participación. Hemos trabajado muy bien en conjunto con el gobernador. Hasta ahora, cientos de profesionales han egresado, y aproximadamente el 85% permanece en la región tras completar su proceso asistencial obligatorio, lo que les permite desarrollarse profesionalmente y fortalece nuestra red de salud”.

Por su parte, el rector de la Universidad Católica del Maule, Claudio Rojas, destacó que “más allá de lo que se pueda señalar sobre uno o dos casos aislados, estamos hablando de casi 300 especialistas formados a través de este programa, que hoy contribuyen directamente a mejorar la salud en nuestra región. Si bien aún existen listas de espera, la presencia de estos profesionales hace una diferencia enorme en comparación con la situación que habría sin el programa”.

En tanto, la presidenta del Colegio Médico, Carolina Rodríguez, enfatizó la necesidad de mantener y fortalecer la formación de especialistas en regiones. “Sabemos que la falta de especialistas es un problema importante en el país, especialmente en las regiones. Contar con la capacidad de formar especialistas localmente es un valor que debemos mantener, porque asegura que la región cuente con profesionales calificados”, afirmó.

Asimismo, la consejera y presidenta de la Comisión de Salud, Mirtha Segura, aseguró que “es clave seguir apoyándolo y motivando a los jóvenes a especializarse en medicina, una carrera que la región necesita con urgencia. Continuaremos trabajando para reducir las listas de espera y asegurar que nuestra población cuente con más especialistas capacitados en los hospitales del Maule”.

De esta forma, el Gobierno del Maule ratifica su compromiso de financiar y fortalecer el Programa Becas Maule, garantizando que esta iniciativa siga siendo una herramienta clave para la formación de especialistas, la mejora de la atención médica y la descentralización de la salud en la región.

