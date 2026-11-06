Social 06-11-2026

Gobierno del Maule impulsa la inversión productiva y el emprendimiento con más de $3.100 millones para fortalecer a las pymes de la región

El Gobierno Regional del Maule continúa fortaleciendo el desarrollo económico y productivo de la región mediante dos programas estratégicos orientados a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, fomentar nuevos emprendimientos e impulsar la innovación empresarial.

La inversión se materializa a través de dos convenios que serán ejecutados por CORFO con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. El primero corresponde al programa "Transferencia Inversión y Recuperación Productiva de Mipymes Región del Maule", que contempla recursos por $2.630 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). La iniciativa tendrá una duración de 48 meses y busca apoyar a las mipymes mediante cofinanciamiento para proyectos de inversión productiva y recuperación empresarial, beneficiando a cerca de 70 empresas de la región. Asimismo, se espera contribuir a la generación y mantención de empleos, junto con promover la incorporación de prácticas asociadas a la innovación, sostenibilidad y eficiencia productiva.

El Gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, señaló que “estamos dando un importante impulso al desarrollo productivo de nuestra región, con más de 3.100 millones de pesos de aporte del Gobierno Regional destinados a fortalecer nuestras pymes, apoyar a los emprendedores y fomentar la innovación. A través de estos dos convenios con CORFO, buscamos entregar herramientas concretas para que nuestras empresas puedan invertir, crecer, recuperarse y generar nuevas oportunidades de empleo. Queremos que el desarrollo llegue a todas las comunas del Maule, apoyando tanto a quienes llevan años sacando adelante sus negocios como a quienes están comenzando con nuevas ideas y proyectos. Nuestro compromiso es seguir trabajando para fortalecer la economía regional y abrir más oportunidades para las familias maulinas”.

Complementariamente, el Gobierno Regional destinará $558 millones para fortalecer el emprendimiento dinámico y la innovación empresarial a través de los instrumentos Semilla Inicia e Innova Región. Este programa de apoyo contempla una ejecución de tres años y permitirá beneficiar al menos a 14 emprendedores y empresas, respaldando el desarrollo, validación y escalamiento de soluciones innovadoras con potencial de crecimiento y generación de valor para la región.

Pablo Elvenberg, Director Regional (s) de Corfo, señaló que “estamos muy contentos con estos dos proyectos para impulsar el desarrollo productivo de nuestra Región del Maule. Además, después de más de siete años, volvemos a concretar un trabajo conjunto entre CORFO y el Gobierno Regional. El primero está enfocado en fortalecer la inversión y recuperación productiva de las mipymes, con un aporte regional de $2.630 millones, que permitirá movilizar recursos adicionales de CORFO y del sector privado, superando los $7.600 millones en inversión total. El segundo busca potenciar el emprendimiento dinámico y la innovación empresarial, apoyando a nuevos emprendedores y empresas que desarrollen proyectos innovadores, con una inversión total que supera los $1.400 millones”.

Con estas iniciativas, el Gobierno Regional del Maule reafirma su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema productivo regional, promoviendo mayores oportunidades para emprendedores y empresas, impulsando la inversión, la innovación, la competitividad y la creación de empleo en las distintas comunas del Maule.

