jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 14-08-2025
    Gobierno del Maule lidera ranking nacional de ejecución presupuestaria a nivel nacional
    Publicidad 12
    - Este logro refleja el compromiso del gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca con una gestión eficiente y cercana a las necesidades de la gente, consolidando a la región como un territorio que avanza con fuerza hacia un desarrollo sostenible y equitativo.
    El Gobierno del Maule alcanzó el primer lugar a nivel nacional en el ranking de presupuesto vigente y ejecutado a junio de este año, con un 52,1%, lo que se traduce en más de 58 mil millones de pesos invertidos en programas e iniciativas que impulsan el crecimiento y desarrollo de la región.
    De acuerdo con la reciente publicación de ejecución presupuestaria de los Gobiernos Regionales, entregado por la Dirección de Presupuestos, el Maule se posiciona en la cima, seguido por Ñuble, con un 52%, y Santiago, con un 50%.
    Este resultado marca un avance histórico para la región, ya que en el mismo periodo del año pasado el Maule ocupaba el cuarto puesto, con un 35,3% de ejecución, evidenciando que esta administración alcanzó un incremento sustancial en la eficiencia y rapidez de la inversión pública.
    “Este liderazgo refleja una gestión responsable y comprometida con las necesidades reales de nuestra gente. Cada peso ejecutado se traduce en obras, programas y oportunidades que mejoran la calidad de vida de los maulinos y maulinas. Vamos a seguir trabajando con la misma energía para que nuestro presupuesto llegue donde más se necesita”, destacó el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
    El 52,1% de ejecución se ha destinado a proyectos estratégicos que abarcan áreas como infraestructura, fomento productivo, salud, educación, cultura y desarrollo social, beneficiando directamente a miles de familias en toda la región.
    Freddy Mora | Imprimir | 77

