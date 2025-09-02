Agricultura 02-09-2025

Gobierno del Maule, Maule Alimenta y Corfo lanzan la 10° Semana de la Agroindustria Regional: una década de innovación y encadenamientos productivos

Ayer, con un punto de prensa en el Hall del Gobierno del Maule, se dio inicio a la 10° Semana de la Agroindustria Regional, instancia organizada por el Programa Transforma de Corfo, Maule Alimenta con el apoyo de Corfo Maule. Durante cinco días, empresas, autoridades, academia y representantes del ecosistema agroalimentario se reunirán en torno a temáticas claves para el futuro del sector: inteligencia artificial, transformación digital, encadenamientos comerciales y economía circular.



Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Gobernador del Maule, manifestó la relevancia estratégica de la agroindustria para el desarrollo regional: “nuestra región es el corazón agroalimentario de Chile. Desde el Gobierno Regional estamos comprometidos con fortalecer la competitividad de esta industria, apoyando la innovación, la ciencia aplicada y el desarrollo de nuevos productos que generen más y mejores oportunidades para nuestros emprendedores y empresas. La agroindustria del Maule no solo alimenta a Chile, también se proyecta al mundo con calidad e innovación, y seguiremos impulsando su transformación hacia una agroindustria 4.0, más digital, sostenible y circular”.



Felipe Torti, Gerente de Maule Alimenta – Programa Transforma de Corfo y organizador del evento, valoró los 10 años de esta iniciativa como espacio de articulación: “en esta década hemos consolidado la Semana de la Agroindustria como el espacio de encuentro más importante para el sector en la región. Nuestro desafío ha sido responder a las necesidades de las empresas, generando vínculos con la academia, instituciones, pares y con nuevos mercados. Este año ponemos especial énfasis en la inteligencia artificial, la transformación digital y la economía circular, pilares claves para la competitividad de la agroindustria del Maule”.



Por su parte, el director regional (s) de Corfo Maule, Pablo Elvenberg, destacó el trabajo público-privado que da vida a esta conmemoración: “la agroindustria es uno de los motores productivos de la región y con esta semana buscamos relevar el aporte de las empresas, promover su modernización y visibilizar las oportunidades de innovación que surgen al articular esfuerzos entre sector privado, Estado y academia. Que esta sea la décima versión demuestra la consolidación de un trabajo conjunto que sigue proyectándose hacia el futuro”.



