Gobierno del Maule moderniza el transporte público y taxis colectivos en la región
Con el objetivo de avanzar hacia un transporte público más seguro, eficiente y menos contaminante, el gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, junto al delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, y el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Guillermo Ceroni, encabezaron la entrega de subsidios a conductores en el marco del programa de reposición de vehículos de transporte público y taxis colectivos.
Este año, la iniciativa financiada por el Gobierno del Maule contó con la renovación de 89 vehículos en 12 comunas de la región: Cauquenes (6), Constitución (20), Curepto (2), Curicó (16), Linares (6), Maule (2), Molina (1), Pelarco (1), Rauco (1), San Clemente (1), San Javier (6) y Talca (27).
“Estamos muy contentos, porque toda entrega de recursos para nuestros taxis colectivos es bienvenida. Esto no solo beneficia a los transportistas y usuarios, sino también al medioambiente. Estamos trabajando en sustentabilidad y electromovilidad, y esperamos que cada vez más conductores se sumen a este camino”, destacó el gobernador Álvarez-Salamanca.
Por su parte, el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, valoró la continuidad de esta política pública: “Desde 2015, este programa ha entregado más de $4.500 millones para renovar más de 1.900 taxis colectivos. Este año, gracias al compromiso del gobernador, 89 vehículos se suman a esa cifra. Ya la próxima semana el Consejo Regional votará las bases para el concurso 2026, manteniendo este impulso para mejorar el transporte público y las condiciones de trabajo de los colectiveros”.
En tanto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Guillermo Ceroni, destacó que “cada beneficiario recibe un apoyo promedio de $3,5 millones, lo que facilita enfrentar los altos costos de reposición de vehículos. Como seremi de Transportes, estamos muy contentos de llevar a cabo este programa con los recursos que entrega el Gobierno Regional”.
