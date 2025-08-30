Policial 30-08-2025

Gobierno del Maule y Carabineros firman convenio para iniciar pruebas del Sistema de Teleprotección SITIA



El Gobierno del Maule firmó ayer un convenio de colaboración con Carabineros de Chile que permitirá iniciar la fase de pruebas de concepto del Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA), una innovadora herramienta que busca mejorar la seguridad en la región a través de la integración de cámaras de vigilancia municipales y pórticos lectores de patentes.

La firma del acuerdo, convocada por el gobernador del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, contó con la presencia del delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque; la senadora Paulina Vodanovic; la jefa de Zona de Carabineros, general Maureen Espinoza; el prefecto inspector de la PDI, Luis Salazar; la seremi de Seguridad Pública, María José Gómez; el alcalde de Maule, Pablo Luna; y la alcaldesa (s) de Talca, Mariana Fuentes.

“Acabamos de firmar un convenio muy importante con Carabineros de Chile junto a las municipalidades de Talca y Maule, en donde queremos avanzar en tecnología para dar más seguridad a nuestros habitantes. Este es el primer paso de un modelo que integra todas las cámaras de la región y les incorpora inteligencia artificial. Será una buena noticia para la región porque sabemos la necesidad que hoy existe de contar con mayor seguridad”, destacó la máxima autoridad regional.

En la misma línea, el delegado presidencial regional recalcó la importancia de dar un salto tecnológico en seguridad: “Lo importante es avanzar y evolucionar en materia tecnológica para la protección de la región del Maule. Este convenio nos permitirá probar la integración de sistemas de televigilancia, drones y cámaras con inteligencia artificial”.

En tanto, la general de Carabineros valoró el esfuerzo de coordinación interinstitucional: “Me parece indispensable que, teniendo tantas tecnologías implementadas por distintos organismos públicos y privados, podamos conversar entre nosotros. Esta es una clara muestra de que el Maule será una región más segura y que los delincuentes que lleguen serán rápidamente aprehendidos gracias a este sistema”.

Cabe destacar que este convenio es el punto de partida para que Carabineros cuente con un espejo de las cámaras de teleprotección municipales y analizar cómo funcionará este sistema en ambas comunas para facilitar la coordinación con la PDI y los equipos de seguridad comunal.



