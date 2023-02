Política 16-02-2023

Gobierno descartó royalty a la industria forestal: No está previsto hacer nuevas formulaciones tributarias



La ministra del Interior, Carolina Tohá, descartó este miércoles que el Gobierno vaya a buscar implementar un royalty a la industria forestal, afirmando que en esta administración "no está previsto hacer nuevas formulaciones tributarias".



En la víspera, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, realizó el planteamiento como una de las medidas que se conversará desde marzo, en el marco de los incendios que han azotado a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía.



La jefa de gabinete aclaró que "el Gobierno tiene una agenda tributaria que está desplegada en el Parlamento, que es clara y que está expresada en proyectos de ley".



En dicha agenda "no está contemplado un royalty a la industria forestal", ya que esta "no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural no renovable propiedad del Estado", explicó.

"En este momento, en este Gobierno, no está previsto hacer nuevas formulaciones tributarias más allá de las que están pensadas en la reforma tributaria", recalcó la ministra del Interior.

Sobre las conversaciones en torno al pacto con la industria forestal, Tohá indicó que la industria forestal tiene que ser más resiliente y contar con mayores medidas de prevención en adelante.





Debate sobre revisión y regulación de la industria forestal



Respecto a la idea inicial, la senadora republicana y presidenta de la Comisión de Agricultura, Carmen Gloria Aravena, señaló que no está "muy de acuerdo con los royalty en general" y opinó que "muchas veces el incorporar más impuestos hace que la actividad deje de ser competitiva".

"Creo que el tema va por otro lado y que el problema normativo y de planificación territorial es el problema que tiene el país. En eso estoy muy de acuerdo que deberíamos compatibilizar", sostuvo.

Su par DC Iván Flores dijo que "es importante regular, revisar y debatir qué es lo que queremos hacer en el sur de Chile; seguir extendiendo las plantaciones o regularlas de mejor manera".

"Espero que el Ministerio de Agricultura esté a la altura, porque hasta este momento no han presentado ningún proyecto en la Comisión de Agricultura del Senado que tenga que ver con alguna materia de regulación, de producción o de beneficio para el país", criticó al mismo tiempo.