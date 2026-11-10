Social 10-11-2026

Gobierno en Terreno reunió a servicios públicos con alta participación de vecinos en Estación Villa Alegre



- La jornada permitió acercar diversos servicios públicos a la comunidad, facilitando la realización de trámites y consultas en un solo lugar. La actividad también contó con presentaciones artísticas de establecimientos educacionales del sector.



Con una exitosa convocatoria y una alta participación de vecinos y vecinas, se desarrolló una nueva jornada de Gobierno en Terreno en el sector Estación Villa Alegre, iniciativa impulsada por la Delegación Presidencial Provincial de Linares, con el objetivo de acercar los servicios públicos a la comunidad y facilitar el acceso a trámites, orientación e información.

La actividad se realizó en la Plazoleta Pastor Daniel Moya Faúndez, donde los asistentes pudieron acceder a la atención de distintos organismos públicos, entre ellos Registro Civil, FONASA, BancoEstado, FOSIS, SENCE, CONAF, SAG, SENDA y la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno.

Asimismo, la Municipalidad de Villa Alegre estuvo presente con diversos departamentos y unidades municipales, entre ellos la Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), Oficina de Vivienda, Registro Social de Hogares, Salud, Adulto Mayor y Discapacidad, entre otros, ampliando las alternativas de atención disponibles para los vecinos.

El delegado presidencial provincial de Linares, Christian González, valoró la positiva respuesta de la comunidad y destacó la importancia de continuar desarrollando estas instancias en los distintos sectores de la provincia.

“Estamos muy contentos por la gran participación de nuestros vecinos de Estación Villa Alegre en esta nueva jornada de Gobierno en Terreno. Nuestro compromiso es acercar los servicios públicos a las personas, especialmente a quienes muchas veces deben trasladarse para realizar sus trámites. Hoy logramos reunir una amplia oferta de servicios en un mismo lugar, entregando atención directa y respuestas a las necesidades de la comunidad. Ese es el trabajo que queremos seguir fortaleciendo en toda nuestra provincia”, señaló la autoridad.

La jornada contó además con la participación del consejero regional Ismael Fuentes y del director provincial de CONAF, Eduardo Jara, quienes acompañaron el despliegue de los servicios y compartieron con los vecinos del sector.

Uno de los momentos destacados de la actividad fueron las presentaciones artísticas del Jardín Infantil Los Naranjitos y de la Escuela Alcalde Serafín Gutiérrez, cuyos estudiantes aportaron un espacio de encuentro y participación comunitaria.

Desde la Delegación Presidencial Provincial de Linares destacaron la alta convocatoria y el compromiso de los servicios participantes, reafirmando la importancia de continuar impulsando jornadas de Gobierno en Terreno que permitan acercar el Estado a las comunidades y responder de manera oportuna a sus necesidades.



