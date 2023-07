Policial 29-07-2023

Gobierno entrega más de 4.000 sacos de alimento concentrado para animales de agricultores No INDAP afectados por temporales en Linares

Seremi de Agricultura, Delegada presidencial provincial y alcalde (S) de Linares encabezaron la distribución que beneficia a 258 personas quienes no son usuarias de INDAP.



Autoridades locales se coordinaron para trasladar la ayuda hasta los sectores aislados como Chupallar y cajón de Pejerrey la próxima semana.

Linares, 28 de julio de 2023.- Hasta el aeródromo de Linares llegaron 3 camiones cargados con 4.095 sacos de cubos de alfalfa para entregar a 258 agricultores y agricultoras afectados por el temporal de fines de junio y que al no ser usuarios de INDAP son atendidos a través de la Seremi de Agricultura en coordinación con el municipio.

Así lo explicó la Seremi de Agricultura, Ana Muñoz, quien señaló que la de Linares corresponde a la entrega más grande con esta modalidad No INDAP. También indicó que sumando las entregas que realiza INDAP a sus usuarios en el Maule se han distribuido a la fecha más de 40 mil sacos en distintas comunas de la región.

“Esta es la entrega más grande que estamos realizando acá en la comuna de Linares. Ya llevamos más de 40 mil sacos de alimentación animal y para aves, de agricultores que pertenecen a INDAP y los que no pertenecen a INDAP. Hoy son 4.095 sacos de alimento para 258 agricultores que no pertenecen a INDAP. Eso habla de un gobierno que está comprometido, que está desde el día uno en terreno. También estamos realizando limpieza de canales con la Comisión Nacional de Riego y posterior al catastro en que estamos cuantificando los daños va a venir la rehabilitación productiva para todas las comunas. Van más de 6.000 hectáreas afectadas y más de 4.700 agricultores que se vieron dañados por este temporal” indicó la Seremi.

Ayudas tempranas y rehabilitación

La Delegada presidencial provincial, Priscila González, recordó que esta medida forma parte del plan de ayudas tempranas y rehabilitación que tiene varias aristas: “En este día del campesino estamos haciendo una entrega de alimentación animal por 46 millones de pesos a más de 200 agricultores de Linares que fueron afectados por los temporales que dañaron a más de 5 regiones del país. Es muy importante destacar el trabajo comprometido del gobierno en esta emergencia en los cuatro ejes de recuperación y ayudas tempranas. Es lo que tiene que ver con la rehabilitación de viviendas, la recuperación de caminos que está llevando a cabo el ministerio de Obras públicas, con el apoyo a los municipios en el aporte económico para la emergencia, pero también en la rehabilitación productiva”.

Resaltando el día del campesino y la campesina que se conmemora cada 28 de julio por la promulgación de la Ley de reforma agraria y la Ley de sindicalización campesina, la autoridad indicó que apurar la ejecución de estas medidas es un mensaje de apoyo al mundo rural. “Con esto venimos a decir como gobierno que no vamos a dejar solos a la gente del campo, aquí tenemos a la gente de nuestros cajones precordilleranos, a la gente de Los Hualles, de Pejerrey, del embalse Ancoa recibiendo esta ayuda por parte del Gobierno”, agregó.

Zonas aisladas

Por su parte, el alcalde (S) de Linares, John Sancho, resaltó el trabajo coordinado entre las entidades de gobierno y los departamentos municipales que han permitido levantar el catastro de damnificados y llegar con ayuda temprana la que es agradecida por los productores: “Son principios y valores que solamente buscan salir adelante, solamente buscan la ayuda para poder recuperarse de esta tremenda catástrofe que significó estas inundaciones. Agradecer a la delegada por la presencia y la coordinación que hemos tenido en este más de un mes de trabajo en terreno donde han sido incansables las labores en los distintos puntos afectados y que hoy ya se va viendo reflejado con la llegada de esta ayuda que les permite subsistir, generar ingresos a través de sus animales y del mundo agrícola”

Respecto a las coordinaciones con los sectores aislados, el representante del edil linarense agregó que la próxima semana llevarán la ayuda hasta allá. “Ya a primera hora nos coordinamos con la delegada para llevar esta ayuda la próxima semana al cajón de Pejerrey y al sector de Chupallar donde ya hablamos con el presidente de la Junta de vecinos de que nosotros iremos para entregar a quienes no podían llegar hasta acá porque los caminos no permiten el traslado”, agregó.