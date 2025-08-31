domingo 31 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Política 31-08-2025
    Gobierno entregó Carpetas de Calificación de víctimas a familiares de Detenidos Desaparecidos
    En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las y los Detenidos Desaparecidos, el Presidente de la República, Gabriel Boric, destacó los avances del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, la primera política del Estado de Chile con el objetivo de esclarecer las circunstancias de desaparición, muerte y destino de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura civil-militar.
    Previo a la ceremonia, se entregaron Carpetas de Calificación de víctimas a cerca de 150 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos con antecedentes personales, testimonios, informes y resoluciones administrativas.
    La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, profundizó que “ya no es tarea sólo nuestra la búsqueda: la búsqueda de los detenidos desaparecidos es de la sociedad completa”.
    Dentro de los avances del plan, se encuentra la publicación de la primera nómina oficial de 1.469 víctimas de desaparición forzada, la creación de un mapa georreferenciado de sus últimas trayectorias conocidas y más de 100 diligencias en terreno, que incluyen excavaciones, entrevistas, acompañamiento psicosocial a familiares y revisión de archivos y peritajes forenses, tanto judiciales como extrajudiciales.
    Freddy Mora

