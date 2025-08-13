miércoles 13 de agosto del 2025
    • Hoy
    Crónica 13-08-2025
    Gobierno implementa prefijos únicos para reforzar la seguridad digital y prevenir estafas telefónicas
    A partir de este 13 de agosto, Chile contará con prefijos únicos para llamadas automatizadas, masivas y comerciales, una medida impulsada por el Gobierno a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) que busca fortalecer la seguridad digital de la ciudadanía y reducir los fraudes telefónicos.
    La normativa, que será obligatoria para todas las empresas de telecomunicaciones, establece que:
    • Prefijo 809: Se utilizará exclusivamente para llamadas de información automatizada y/o masiva.
    • Prefijo 600: Identificará llamadas comerciales previamente autorizadas por la persona receptora.

    De esta manera, si una llamada no cuenta con ninguno de estos prefijos y el número es desconocido, se recomienda no contestar, ya que podría tratarse de un intento de estafa.
    La medida responde a un problema creciente. Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), en 2024 se registraron más de 65 mil denuncias por delitos de estafa y otras defraudaciones en el país, muchos de ellos asociados a engaños telefónicos. Este nuevo sistema busca entregar a las y los usuarios una herramienta simple, preventiva y efectiva para reconocer llamadas legítimas y evitar engaños.

    La Seremi de Gobierno del Maule, Nataly Rojas, subrayó que “Este avance, es parte del compromiso del Presidente Gabriel Boric con la seguridad y la modernización de los servicios. Queremos que las personas tengan el control de sus comunicaciones y que puedan tomar decisiones informadas. Invitamos a toda la comunidad a informarse, estar atentos a la numeración y denunciar cualquier situación sospechosa”.

