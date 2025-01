Crónica 03-01-2025

Gobierno llama al cuidado y a la prevención de incendios forestales para esta temporada de verano

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, junto al subsecretario (s) de Turismo, Felipe Abarca; y la directora ejecutiva de Conaf, Aida Baldini, realizaron un volanteo en el que llamaron a la prevención y el cuidado en este periodo de verano.

La autoridad del agro señaló que estamos en una etapa difícil, en la que “no podemos pronosticar lo que va a ocurrir; lo que podemos hacer es llamar a hacer las denuncias, llamar a la preparación, llamar a la responsabilidad. Prevenir, prevenir, prevenir, con toda la fuerza, porque estamos en una situación vulnerable por lo que hay que ser responsables y no mirar para el lado, sino que trabajar también en su comunidad, en su entorno, para que tengamos seguridad estructural”.

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Felipe Abarca, destacó los buenos números de la industria el año pasado y las buenas proyecciones para este año. Además, resaltó la relevancia que le dan los turistas a la naturaleza de Chile. “Las proyecciones que tenemos para la temporada estival desde diciembre del año 2024 hasta marzo del año 2025 son de 2.100.000 turistas extranjeros que van a venir”.

“Entonces, bueno, lo que comentaba el ministro es clave para poder seguir fomentando esta industria tan importante del país que emplea a más de 650.000 personas, tiene el 3,5% del PIB y el principal destino por lo que vienen los turistas extranjeros a Chile es por naturaleza, el 56% de ellos vienen a visitar nuestros parques nacionales y por eso nosotros desde la Subsecretaría de Turismo siempre comentamos que conocer, querer, cuidar”, cerró.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

En materia de incendios forestales, las autoridades hicieron un llamado a potenciar la prevención de siniestros, sobre todo en el avance del número de incendios. “Tenemos que parar este crecimiento en un 25% del número de incendios comparado con el año anterior. Por el bien de Chile, por decencia de los territorios, toda la economía, la biodiversidad, el turismo, la vida que está detrás y para no poner en riesgo a las comunidades como la tragedia de Viña del Mar y Quilpué”, señaló.

La directora ejecutiva de Conaf, Aida Baldini, detalló que “estamos ya cerca de los 2.200 incendios forestales a igual fecha, afortunadamente en superficie estamos aún un poquito más bajo, solamente un 4% menos, con casi 15.000 hectáreas afectadas. Ahora el llamado que hace el ministro a la prevención es más que urgente. Tenemos que indicar que entre el primero de octubre a la fecha hemos tenido 17 olas de calor y eso responde al número de incendios, pero que no se provocarían si hubiese mucha mayor responsabilidad”.

LEY DE INCENDIOS

El ministro Valenzuela también llamó a “aprovechar de llamar a los parlamentarios que no se den más vueltas y esta semana y la próxima saquemos adelante en el Senado de la República y en acuerdo también con la Cámara, la ley de prevención y mitigación de incendios, que estamos en fase final, pero queremos terminar de tramitar durante este enero”.