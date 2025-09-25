Política 25-09-2025

Gobierno promulgó Reforma al Sistema Notarial y Registral

El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, encabezaron la promulgación de la mayor reforma modernizadora del sistema notarial y registral de los últimos años.

La iniciativa, que forma parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, proporcionará estándares claros de transparencia; establecerá procesos de selección mediante el Sistema de Alta Dirección Pública; limitará el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijará tarifas máximas para los trámites notariales; e incorporará fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor, entre otros avances.

Son características de la ley, entre otros aspectos:

-Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.

-Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.

-Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir que las personas usuarias reclamen a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.



