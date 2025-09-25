jueves 25 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 25-09-2025
    Gobierno promulgó Reforma al Sistema Notarial y Registral
    Publicidad 12
    El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, encabezaron la promulgación de la mayor reforma modernizadora del sistema notarial y registral de los últimos años.
    La iniciativa, que forma parte de la agenda de modernización del Estado y fortalecimiento institucional, proporcionará estándares claros de transparencia; establecerá procesos de selección mediante el Sistema de Alta Dirección Pública; limitará el tiempo de ejercicio en el cargo a los 75 años; fijará tarifas máximas para los trámites notariales; e incorporará fiscalización efectiva a través del Servicio Nacional del Consumidor, entre otros avances.
    Son características de la ley, entre otros aspectos:
    -Concursos públicos para los nombramientos de notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
    -Fin a los cargos vitalicios, estableciendo un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo, y prohibición para que familiares de determinadas autoridades puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
    -Fiscalización: Se incorpora al Sernac como organismo con facultades para supervisar la calidad del servicio y permitir que las personas usuarias reclamen a través de sus plataformas respecto a los problemas de atención, servicios y cobros irregulares.

    Freddy Mora | Imprimir | 69

    Otras noticias

    Sixto González llama a fortalecer la protección de las familias frente a catástrofe en Villa María del Valle de Linares
    Sixto González llama a fortalecer la protección de las familias frente…
    Avanza proyecto de homologación sobre horas lectivas y no lectivas
    Avanza proyecto de homologación sobre horas lectivas y no lectivas
    Avanzan conversaciones sobre prórroga del Plan de Emergencia Habitacional
    Avanzan conversaciones sobre prórroga del Plan de Emergencia Habitacional
    Invitan a profesores de todo el país a participar en la construcción del primer Índice Nacional de Bienestar Docente
    Invitan a profesores de todo el país a participar en la construcción…
    Presentan lista de la Unidad por Chile en el Maule
    Presentan lista de la Unidad por Chile en el Maule
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para