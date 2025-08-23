domingo 24 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 23-08-2025
    Gobierno realizó cambio de Gabinete
    Publicidad 12

    El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, designó a Nicolás Grau Veloso como nuevo ministro de Hacienda, a Álvaro García Hurtado como nuevo ministro de Economía, Fomento y Turismo, y a Ignacia Fernández Gatica como nueva ministra de Agricultura.
    En la ceremonia, realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el Jefe de Estado destacó la trayectoria de los nuevos jefes de cartera y reconoció el compromiso y trabajo desempeñado por los ministros salientes, Mario Marcel Cullell y Esteban Valenzuela Van Treek.
    Asimismo, el mandatario señaló que el Gobierno “va a seguir avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal, porque las reglas de la responsabilidad fiscal trascienden los ciclos políticos y dan estabilidad de largo plazo al país”, y recordó que todo el gabinete “trabaja hasta el último día para hacer de Chile un país más justo, un país más equitativo”.
    Freddy Mora | Imprimir | 69

    Otras noticias

    Senadores proponen elevar a 21 años la edad mínima para comprar tabaco en Chile
    Senadores proponen elevar a 21 años la edad mínima para comprar tabaco…
    Gobernador y parlamentarios acuerdan citar al ministro de Energía para hacer frente a la crisis de infraestructura eléctrica en el Maule
    Gobernador y parlamentarios acuerdan citar al ministro de Energía para…
    UDI presentó a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule
    UDI presentó a sus candidatos al Congreso por la Región del Maule
    Senado: Comisión de Constitución aprobó en general proyecto de ley conocido como "antifiltraciones" o “ley mordaza”
    Senado: Comisión de Constitución aprobó en general proyecto de ley conocido…
    Diputado Jorge Guzmán valoró suspensión de cobros abusivos tras múltiples denuncias de usuarios por alzas en cuentas de la luz
    Diputado Jorge Guzmán valoró suspensión de cobros abusivos tras múltiples…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para