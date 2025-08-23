Política 23-08-2025

Gobierno realizó cambio de Gabinete



El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, designó a Nicolás Grau Veloso como nuevo ministro de Hacienda, a Álvaro García Hurtado como nuevo ministro de Economía, Fomento y Turismo, y a Ignacia Fernández Gatica como nueva ministra de Agricultura.

En la ceremonia, realizada en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, el Jefe de Estado destacó la trayectoria de los nuevos jefes de cartera y reconoció el compromiso y trabajo desempeñado por los ministros salientes, Mario Marcel Cullell y Esteban Valenzuela Van Treek.

Asimismo, el mandatario señaló que el Gobierno “va a seguir avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal, porque las reglas de la responsabilidad fiscal trascienden los ciclos políticos y dan estabilidad de largo plazo al país”, y recordó que todo el gabinete “trabaja hasta el último día para hacer de Chile un país más justo, un país más equitativo”.

