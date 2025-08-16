Nacional 16-08-2025

Gobierno reconoció que existen "problemas" para controlar a reos tras fuga en Valparaíso

Luego de la fuga de tres reos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso esta jornada, el Gobierno reconoció que existen "problemas" en la implementación de medidas destinadas a controlar la población penal.

Los presos Jairo González, Claudio Fornes y Juán González escaparon del recinto durante la madrugada, después de cortar los barrotes de una celda del módulo 105 -destinado a criminales de alto perfil-, subir al cuarto piso y deslizarse al estilo canopy con una cuerda facilitada desde el exterior, que fue hallada amarrada en el techo de un vehículo.

Los dos primeros cumplían presidio perpetuo calificado por robo con homicidio, mientras que el tercero cumplía la máxima pena por el asesinato del cabo de Carabineros David Florido, ocurrido en junio de 2022.

De acuerdo con Emol, el Gobierno comunicó que se instruyó un sumario -en paralelo a la investigación penal en curso- y se removió de sus funciones al personal de Gendarmería involucrado en la negligencia, previo acuerdo con el director nacional subrogante de Gendarmería, Rubén Pérez.

"Se ha notificado al jefe del establecimiento, un coronel; al jefe operativo del establecimiento, un teniente coronel; y a un mayor, que es el jefe del sector desde el que se origina la irregularidad, que van a ser reubicados, removidos de sus funciones actuales", dijo el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz.



