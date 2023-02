Crónica 18-02-2023

Gobierno Regional del Maule apoyará proyecto para surtir de agua el sector de Los Coligues en Colbún



La Gobernadora Regional Cristina Bravo, señaló que la idea es poder ampliar el APR, pero además la idea es trabajar en un proyecto a corto plazo para surtirlos de agua mientras se trabaja en la otra iniciativa.





La Gobernadora Regional Cristina Bravo, se dirigió hasta el sector Los Coligues en la comuna de Colbún, para trabajar junto a los servicios públicos y el municipio, en un proyecto para dotar de agua potable a todo sector y buscar una solución tanto a corto, como a largo plazo.

La máxima autoridad regional estuvo acompañada del Alcalde Pedro Muñoz, la Delegada Provincial Priscila González y concejales de la comuna, todos ellos escucharon los requerimientos del sector, en donde señalan que debido al aumento de habitantes en Los Coligues, el agua debe racionarse y muchos hogares quedan fines de semana enteros si agua potable.

La Gobernadora Regional dijo, “lo primero es agradecer la invitación que nos hace la junta de vecinos del sector, ya que en conjunto estamos buscando soluciones al problema de desabastecimiento de agua potable. En este sector se necesita ampliar o hacer un nuevo pozo para poder llegar con agua a más de 480 vecinos y la verdad es que tenemos un compromiso con la comunidad, de trabajar en conjunto con el alcalde y con el concejo municipal en un proyecto, para luego junto al Consejo Regional aprobar recursos para ampliar este proyecto de agua potable rural”.

“El alcalde ya nos presentó un proyecto para camiones aljibe, lo que sería una solución a corto plazo, el proyecto lo estamos revisando y lo vamos a sacar con prioridad. Pero además es importante agradecer el aporte de agua por parte de la Delegación Presidencial, lamentablemente la norma sólo permite entregarle a los vecinos sólo 40 litros de agua para poder satisfacer sus necesidades básicas, es por eso que le haremos una petición al Ministerio del Interior, porque hoy en día ninguna familia en nuestro país vive con 40 litros de agua. Nosotros reforzamos nuestro compromiso de estar con ellos, no los vamos a dejar solos, vamos a trabajar en conjunto un proyecto con la dirección de obra hidráulicas, de tal manera de ampliar la cantidad de agua que están teniendo los vecinos aquí en el sector Los coligues”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

Por su parte el Alcalde Pedro Pablo dijo, “estuvimos en una importante reunión, acá hay un APR pero por las lamentablemente por la circunstancia de la naturaleza, el pozo ya no está dando el agua que en algún momento daba, lo que significa que muchas familias del sector no cuentan con el vital elemento, y estamos buscando una solución a corto y a largo plazo, estamos trabajando en un pozo nuevo, y vamos a inyectar agua 20 mil litros de agua diario, y seguiremos con el proyecto del pozo”.