Crónica 25-01-2023

Gobierno Regional del Maule comprometió aumento de recursos para la construcción del Cesfam Oscar Bonilla

• La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, se reunió con los gremios de la salud municipal, con la idea de dar tranquilidad a los funcionarios y pacientes de este centro de salud.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, se reunió en Linares con dirigentes del gremio de la salud, Afusam Linares, en primera instancia para escuchar los agradecimientos por al apoyo en las capacitaciones para funcionarios, pero también para dar a conocer la problemática que han tenido que pasar los funcionarios del Cesfam Oscar Bonilla en Linares.

La máxima autoridad regional recordó que en febrero pasado se aprobó el presupuesto para la relocalización y reconstrucción de este centro de salud de la comuna de Linares, proyecto que no fue priorizado por las autoridades anteriores del Ministerio de Salud, por lo que la Gobernadora Regional solicitó poder financiar estos proyectos a través del Gobierno Regional del Maule. El Consejo Regional aprobó $7.819.818.000 para este proyecto, que ha esperado por más de 15 años, ya que la actual estructura es para la atención de 10 mil usuarios máximos, pero este centro de salud atiende a más de 30 mil linarenses.

“Nosotros nos hicimos cargo del financiamiento de la construcción de Cesfam Oscar Bonilla, y cuando licitó las empresas propusieron un monto superior al que nosotros aprobamos por el Consejo Regional, pero hoy reforzamos nuestro compromiso junto a los consejeros regionales, porque estamos disponibles para financiar este 19% más para el consultorio, y sabemos que la ciudadanía no puede seguir esperando por la atención y necesitamos que los pacientes y funcionarios estén en estructuras acordes a sus trabajos y que estén en las mejores condiciones”, dijo Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La licitación de este centro de salud comenzó en julio de 2022, pero tal como lo informó la Gobernadora Regional, las empresas postulantes pedían un presupuesto superior, por lo que se está a la espera de la solicitud de aumento de recursos para poder ponerlo en tabla y aprobarlo en el Consejo Regional, del Maule.

“Estamos agradecidos con la gobernadora, porque pudimos plantearle varios temas, primero en lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras del Cesfam Óscar Bonilla y esto tiene que ver básicamente con la situación de la infraestructura de este lugar y con la construcción del nuevo consultorio, ya que nos enteramos en algún momento que las empresas que habían postulado a la licitación tenían presupuestos mayores y estábamos preocupados por eso, pero la Gobernadora Cristina Bravo se comprometió a financiar los recursos que falten, y eso para nosotros es súper importante porque finalmente nos damos cuenta de que este proceso no está parado y se continúan con los procesos. Nosotros le dimos a conocer a la gobernadora a través de fotos, en las condiciones en las que trabajan los funcionarios, en container, en sedes sociales, el área psicosocial está instalada a unos 30 minutos del Cesfam, y eso también dificulta la posibilidad de atención a los usuarios, pero lo importante es que hoy nos vamos tranquilos, porque el Gobierno Regional destinara los recursos que sean necesarios para cumplir con la construcción del Cesfam Oscar Bonilla”, concluyó Matías Muñoz, Vicepresidente Afusam Linares.