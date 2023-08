Agricultura 17-08-2023

Gobierno Regional del Maule e Indap trabajan más de 26 iniciativas en beneficio de la agricultura familiar campesina

• La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo indicó que la inversión es cercana a los 20 mil millones de pesos y se trabaja en rubros como reconversión, turismo rural, rehabilitación productiva frutilleros, berries, entre otros.

Desde el Gobierno Regional del Maule, destacaron el gran trabajo que se está realizando en la región con la agricultura familiar campesina, esto gracias al trabajo en equipo que se está haciendo junto al Ministerio de Agricultura, específicamente INDAP Maule, con más de 17 iniciativas presentadas este 2023 y 9 en ejecución desde el año 2022, entre las que se cuentan proyectos para reconversión, turismo rural, rehabilitación productiva frutilleros, berries, viñateros, maiceros, riego, entre otros.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, indicó que el Indap está ejecutando los distintos programas y el Gobierno Regional del Maule está aportando con más de 19 mil millones de pesos a estos proyectos, todo con la idea de producir más y mejor con menor impacto ambiental.

“Sin nuestros agricultores en el Maule y el país, no tendríamos comida y es por esto que desde que asumimos en el Gobierno Regional del Maule, hemos inyectado diversos programas para la rehabilitación productiva, el primer año por 10 mil millones, el segundo año por 9 mil millones, y ahora vamos por 8 mil millones de pesos más para inversión, porque teníamos un compromiso con los maiceros, con los viñateros y con los productores de berries por el tema de los precios, y en ese sentido nosotros veníamos trabajando programas con ellos desde un inicio”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La autoridad regional agregó, “pero además de eso nosotros sabemos que el mundo agrícola no solo son los productores de Indap, también tenemos algunos agricultores que no pertenecen a Indap, y son de las comunas más afectadas, como Hualañé, Licantén, Rauco y Curepto, ellos perdieron todo con el último temporal, y por ello también estamos trabajando con los municipios. Nuestro compromiso es con la agricultura familiar campesina y con la reactivación económica. Por ellos seguiremos trabajando con los distintos servicios del agro, porque lo fundamental es llegar con la ayuda para todos los agricultores”.

Desde el Indap Maule se informó que hasta la fecha serían más de 5.900 productores beneficiados con los programas financiados por el GORE, los que aumentarán con los nuevos proyectos que se están llevando en conjunto.

“Quisiéramos agradecer la labor que estamos realizando en conjunto con nuestra Gobernadora Regional Cristina Bravo y los consejeros regionales, porque cada vez que presentamos una problemática asociada la pequeña agricultura, la han apoyado de forma unánime y cada uno de nuestros agricultores se han visto respaldados por aquello, sabemos que tenemos el tremendo desafío de estar en una de las regiones más importante en lo que se refiere al sector silvoagropecuario y tomamos ese desafío con mucho compromiso y responsabilidad porque es importante que sigamos avanzando para poder potenciar los sistemas productivos”, manifestó Luis González, Director (s) Indap.

Los pequeños agricultores agradecen el apoyo del GORE e Indap, “yo tengo morones, los primeros los cosechamos, pero después no, porque no se podía ni pagar, nos daban 400 pesos por kilo. Nosotros perdimos todo al final, por eso estamos contentas por la reunión con la gobernadora, porque vienen a darnos buenas noticias y agradecemos que estén preocupados por nosotros”, concluyó Jacqueline Moreira, Agricultora de Longaví.