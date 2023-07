Social 28-07-2023

Gobierno Regional del Maule entregó una clínica móvil y una motoniveladora para Villa Alegre

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que la inversión fue superior a los 465 millones de pesos.

La Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo junto al Consejo Regional, realizó la entrega de una clínica móvil y una motoniveladora para la comuna. Cada uno de estos proyectos fueron financiados por el Gobierno Regional del Maule y presentados por la Municipalidad de Villa Alegre.

Ambos proyectos significaron una inversión total de 465 millones de pesos por parte del Gobierno Regional del Maule, que irán en beneficio directo de los habitantes de la comuna de Villa Alegre y fueron financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y se reafirma la constante preocupación por el bienestar y la seguridad de los habitantes de la región.

“Yo quiero valorar y reforzar el trabajo en equipo que hacemos con el alcalde Pablo Fuentes y con los concejales que nos acompañan, y queremos reiterar que en el Consejo Regional del Maule trabajamos para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la región, y no tenemos comunas preferidas. Lo que es digno de destacar es que este es el primer proyecto de una clínica médica y también dental, y esto será muy importante para los adultos mayores de la comuna, pero también para las personas que viven más apartados del centro de la ciudad. Muchos vecinos de la región nos cuentan que se levantan a las 5 o a las 6 de la mañana para poder tener una hora en los consultorios y es muy grato para nosotros pensar y con hechos concretos, entregamos un instrumento importante para ellos”, dijo Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La máxima autoridad regional agregó, “nosotros no miramos el color político de los municipios, y respaldamos la gestión de nuestros 30 alcaldes y alcaldesas, porque desde acá trabajamos por el millón de maulinos y maulinas, y no apoyarlos a ellos, significaría perjudicar a una comuna”.

La nueva motoniveladora para la comuna de Villa Alegre, será de gran ayuda para contribuir en la mejora de los caminos que se encuentren en mal estado, mientras que la adquisición de una clínica móvil, ayudará en la disminución de las aglomeraciones en los centros de salud.

“Estamos muy contentos porque esta es una tremenda inversión, es una plata a disposición de los villalegrinos, y lo importante es que vamos a poder realizar los distintos trabajos en el sector rural, y vamos a atender a pacientes dentales y de medicina general, y además vamos a tener profesionales, con la idea de descongestionar el SAR y el Cesfam, así no me queda más que agradecer al Gobierno Regional del Maule”, indicó Pablo Fuentes, Alcalde de Villa Alegre.

Los habitantes del sector rural, fueron quienes más agradecieron el apoyo, “este era un anhelo de toda la comunidad rural, y es un gran avance, porque para las personas de la tercera edad es muy complejo poder trasladarse, ahora la clínica puede acercarse a los sectores rurales y eso será una ayuda muy importante”, manifestó José Miguel Faúndez, Dirigente de la Salud Villa Alegre.

Roberto Mora, Presidente de la Junta de Vecinos de Pataguas agregó, “la máquina motoniveladora será de gran ayuda para los sectores rurales, ya que muchos de los caminos se encuentran en mal estado, y todos queremos vivir de una mejor manera”.