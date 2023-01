Agricultura 03-01-2023

Gobierno Regional e INDAP entregaron incentivos de rehabilitación productiva a pequeños productores para alimentación animal y apícola

A través de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional-FNDR-, del Gobierno Regional del Maule, pequeños agricultores(as), usuarios (as) de INDAP, recibieron incentivos para la compra de alimentación animal y apícola.

En ceremonias realizadas en Hualañé y Longaví, se entregaron simbólicamente incentivos de $250.000 por persona. A través de esta iniciativa, aprobada para las 4 provincias por el Gobierno Regional, se pretende apoyar a 5.796 con $1.449 millones.

Cristina Bravo, gobernadora regional, dijo que estos apoyos van a permitir a los usuarios y usuarias de INDAP adquirir alimentación para sus animales y abejas y así enfrentar de mejor manera la temporada de verano. “Este fue un compromiso que hicimos a mitad de año, lo conversamos con el director regional Luis González, que era importante que llegáramos con ayuda a todos los vecinos de las 30 comunas de la región del Maule y hoy lo estamos concretando, muy contentos antes de que termine el año, vinimos a reforzar el compromiso con la comuna de Hualañé, nuestra alcaldesa Carolina Muñoz y por cierto con el sector de Barbarrubia, que es un sector que se ha visto muy afectado por la crisis hídrica, y nosotros hoy estamos apoyando y esperamos también el 2023 llegar con soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de todos nuestros agricultores, ya que son ellos quienes reactivan nuestra economía en las distintas comunas del Maule.”

El director regional de INDAP, Luis González manifestó que se trata de entregas simbólicas, por emergencia por déficit hídrico, que se entregarán a agricultores y agricultoras de las cuatro provincias del Maule. “Es una entrega simbólica, se les entregó a 50 agricultores, sin embargo, a nivel regional van a ser más 5.500 agricultores que se van a ver beneficiados con estos recursos, que corresponden a $250 mil por agricultores, para la adquisición de alimentación animal y apícola. Estamos muy contentos, por el convenio que logramos realizar con la gobernadora regional, estos son recursos 100% del Gobierno Regional, que los ejecutamos a través de INDAP. Nosotros llegamos con esta inquietud hacia la gobernadora, quien nos acogió de muy buena forma, tanto para este proyecto como para distintas otras iniciativas. Hemos tenido siempre una muy buena acogida, tanto de ella como de su equipo de trabajo”

Ana Muñoz, seremi de agricultura destacó que estas ayudas entregadas por el Gobierno Regional buscan apoyar a los pequeños productores en estas épocas difíciles, a causa de la emergencia. Además, indicó que el gobierno a través de recursos sectoriales también ha entregado apoyos a los agricultores que no son usuarios de INDAP. “Hemos tenido un tremendo despliegue, estamos finalizando el año con unas buenas cifras de apoyo a nuestros agricultores acá en la región, y no solo a los usuarios de INDAP, sino que también este gobierno transformador ha llegado a los agricultores que no pertenecen de este segmento”.

En las ceremonias participaron también los alcaldes de Hualañé y Longaví, Carolina Muñoz y Cristian Menchaca respectivamente y en Longaví los consejeros regionales Rodrigo Hermosilla y Rafael Ramírez y lo concejales de la comuna.

José María Llanca, criancero del sector de Los Coipos, de la comuna de Hualañé, agradeció a nombre de los beneficiados este aporte del Gobierno Regional, “con toda la escasez y la carestía que usted ve como está, para nosotros este es un regalo de dios que llegó del cielo, se puede decir y de la voluntad que han tenido todas las autoridades. Ha sido muy bueno, nos va a servir mucho para nuestros animales. Yo tengo de todo un poco, chanchos, gallinas, pollos, ovejas, vacas y caballos para trabajar. Así que muy contentos y ojalá nos sigan ayudando desde INDAP, agradecido de los funcionarios de INDAP, hay un equipo muy bueno en Licantén.”