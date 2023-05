Agricultura 13-05-2023

Gobierno Regional entrega camión tolva y tractor para comuna de Chanco

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que el tractor irá en directo beneficio de los pescadores de la caleta de Loanco.



Hasta la Caleta de Loanco en la comuna de Chanco, se trasladó la Gobernadora Regional Cristina Bravo, para realizar la entrega de un tractor y un camión tolva para la comunidad chanquina, vehículos financiados a través del Gobierno Regional del Maule y que serán un gran apoyo para las labores diarias en el sector.

La máxima autoridad regional Bravo, indicó que el tractor irá en directo beneficio de las labores de pesca del Sindicato de Pescadores Nueva Esperanza de Loanco y se entregan a través de un convenio con Indespa y el camión tolva con el carro de arrastre, aportará al trabajo municipal de arreglo de caminos y significó una inversión de 180 millones de pesos.

“Los pescadores están muy contentos porque hoy día estamos concretando su sueño de un tractor para realizar sus labores, y con eso hemos reforzado el compromiso de trabajo con toda la pesca artesanal en la Región del Maule, con los armadores, los tripulantes, los pecadores de orilla o actividades conexas y este tractor permitirá que ellos puedan mejorar su forma de sacar sus botes del mar, queremos distribuir los recursos a todos los rubros productivos y es por eso que seguimos trabajando juntos nuestros pescadores artesanales”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

Rigoberto Orellana, Presidente del Sindicato señaló, “esta es una inmensa ayuda para nosotros, y antes no habían tractores y ahora gracias al Gobierno Regional hay tractores en todas las caletas y esto nos ayudará a sacar nuestros botes”.

En cuanto al camión tolva con carro, la Gobernadora Regional indicó que esto ayudará en las faenas de arreglo de caminos, retiro de escombros y traslado de maquinaria municipal en la comuna de Chanco, “también estamos cumpliendo el sueño de un proyecto muy sentido por la comunidad, un camión tolva con carro, que permitirá llegar a todos los sectores de Chanco, este camión ayudará a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, por eso seguiremos trabajando en conjunto por toda la región del Maule, porque queremos avanzar y fomentar el desarrollo de todas nuestras comunas, sin importar la cantidad de habitantes que sean, siempre vamos a estar presentes trabajando en equipo y ayudando a los que más nos necesitan”, agregó Cristina Bravo.

En la ceremonia además estuvieron presentes el Delegado Provincial Claudio Merino, los Consejeros Regionales Juan Andrés Muñoz y Daniel Bustos, Indespa y concejales de la comuna de Chanco.

“Estoy feliz por los pescadores, que trabajan en este rubro tan difícil, pero además estamos contentos por el camión tolva, que va a permitir trabajar y mejorar la implementación que tenía el municipio en el tema de camiones, y era difícil poder realizar los arreglos los caminos que estamos haciendo hoy día, esto no va a facilitar todas las labores, vamos a poder llegar a sectores que no hayan podido hacer Justicia con su camino, nos va a permitir poder trasladar las otras maquinarias en esta cama baja, para hacer más y más eficiente las labores. Lo primero agradecer al Gobierno Regional, que tiene la mejor disposición para todas las comunas, sin importar si somos comunas chicas”, concluyó Marcelo Waddington, Alcalde de Chanco.