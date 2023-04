Crónica 27-04-2023

Gobierno Regional entregó camión limpiafosas a Chanco

• Hasta la comuna de Chanco se trasladó la Gobernadora Regional, Cristina Bravo y los consejeros regionales Juan Andrés Muñoz y Daniel Bustos para realizar la entrega oficial de este vehículo al alcalde Marcelo Waddington



Actualmente la Municipalidad de Chanco no contaba con limpieza de fosas en la comuna por lo que el servicio debía ser contratado de forma particular. Es por eso por lo que desde el Municipio presentaron un proyecto al Gobierno Regional para la adquisición de un camión limpiafosas, el cual tuvo una inversión aproximada de 175 millones de pesos.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo señaló que “estamos muy contentos y estamos acompañando al alcalde Marcelo Waddington junto al concejo municipal, pero por sobre todo con la comunidad del sector de Pahuil. Este camión limpia fosas era tan anhelado por la situación que estaban viviendo los vecinos. Así que valoramos mucho y reconocemos que el alcalde nos presentó este proyecto cuando partimos en esta administración - lamentablemente llamábamos a licitación y no había oferentes- pero al fin no solo estamos cumpliendo el sueño del alcalde Marcelo Waddington, sino también de toda la comunidad de Pahuil y de Chanco de poder contar con este camión que es muy importante para mejorar su calidad de vida”.

Al no contar con un camión limpiafosas, los vecinos debían realizar la extracción de sus lodos sépticos, con las consecuencias de insalubridad que eso conlleva tanto para esas familias como para los vecinos de aquellos sectores que ven perjudicada su calidad de vida y el deterioro ambiental de sus localidades.

“Hoy estamos junto a nuestros consejeros regionales para reforzar el compromiso del Gobierno Regional del Maule para mejorar la calidad de vida de todos los maulinos pero además estamos disponible para todas las iniciativas que nuestros alcaldes nos quieran presentar que vayan en beneficio de todos los vecinos tanto de Chanco como de la toda la región del Maule”. Puntualizó la Gobernadora Cristina Bravo.