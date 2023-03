Crónica 01-03-2023

Gobierno Regional entregó diferentes vehículos a las comunas de Yerbas Buenas, Parral, Maule, Empedrado y Pencahue



Más de $1200 millones financió el Gobierno Regional del Maule, para adquirir vehículos que irán en beneficio de los vecinos de distintas comunas de la Región del Maule



La Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que se han realizado importantes entregas para las comunas de Yerbas Buenas, Parral, Maule, Empedrado y Pencahue con una inversión total superior a los 1.200 millones de pesos, en donde se entregó un alzahombres para Yerbas Buenas; 4 vehículos y un camión limpiafosas para Parral; 3 camiones recolectores para la comuna de Maule; 1 Camión Limpia fosas y 1 camión recolector de Residuos domiciliarios para Empedrado y una motoniveladora para Pencahue.

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “hemos avanzado bastante en la entrega de vehículos para algunas comunas de la Región del Maule por más de 1.200 millones de pesos donde se han beneficiado las comunas de Yerbas Buenas, Maule, Parral, Pencahue y Empedrado. Lo que busca este Gobierno Regional, junto al Consejo Regional del Maule es dotar a los municipios con vehículos que permitan mejorar la calidad de vida de todos los maulinos y maulinas, porque para nosotros no hay comunas de primera o de segunda categoría”.

Es importante señalar que estos proyectos son activos no financieros, en base a las instrucciones de la Circular 33, para adquirir equipos empleados para transportar personas y objetos, e incluye la compra de automóviles, station wagons, furgones, buses, buques, aeronaves, remolques y semirremolques y/o cualquier otro tipo de vehículo motorizado no ligados a proyecto de inversión. Incluye vehículos de tracción animal.



Pencahue

En la comuna se requería de la reposición de una motoniveladora para la realización de labores tales como trazar caminos nuevos, realizar trabajos en caminos vecinales y perfilados. Esto debido a que existe una extensa red de caminos secundarios los cuales no son intervenidos por vialidad por lo cual existe una amplia superficie sin mantención ni reparación perteneciente a caminos rurales de la comuna.

El alcalde de Pencahue, José Miguel Tobar, indicó que “quiero agradecerle a la Gobernadora, porque financió el proyecto que nosotros le presentamos. Nuestra comuna es totalmente rural y extensa, por lo que nos cuesta mucho llegar a todos los rincones con una máquina y ahora yo creo vamos a andar mucho más rápido arreglando los caminos vecinales y poder mantenerlos en buenas condiciones para que la gente pueda transitar libremente por buenos caminos”.

En tanto, la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo, añadió que se encuentra “muy contenta de entregar esta tremenda infraestructura de este vehículo que es muy importante para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de la comuna de Pencahue y sobre todo del sector rural”.