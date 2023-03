Crónica 21-03-2023

Gobierno Regional financiará aumento de recursos de Intendencia del Maule con aplicación del índice polinómico

• La Gobernadora Regional Cristina Bravo indicó que esta aplicación se realiza debido al alza en los precios de los materiales de la construcción.

Debido al alza en el aumento de los materiales de construcción, la Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que se podrá utilizar el Índice Polinómico en obras como la de la Intendencia Regional, la que es financiada con fondos del Gobierno Regional del Maule, con la idea que las empresas no quiebren, abandonen las obras o despidan a sus funcionarios.

La máxima autoridad regional indicó que esta es una corrección monetaria que se utiliza en el sector de la construcción de obras, para reflejar la variación efectiva que experimentan los costos de construcción y está conformado por los valores de los ítems publicados, ponderados por coeficientes que dependen de la composición de insumos de cada contrato.

La máxima autoridad regional Cristina Bravo, indicó que esta medida se tomará a cabo en este caso principalmente en las obras de la Intendencia Regional, “esta es una facultad que tenemos los gobiernos regionales, gracias a un trabajo que venimos haciendo los 16 gobernadores y gobernadoras desde octubre del año pasado, y que al fin la DIPRES el año 2023 se pronunció respecto a cuál era el procedimiento que debíamos adoptar los Gobiernos Regionales. Y también se debe a una petición que nos hizo la presidenta nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. El reajuste polinómico, permite dar un alivio, abrir una ventana a todas aquellas empresas que vienen realizando obras en la región del Maule y en el país y que muchas veces se vieron afectadas por el alza de materiales, de los insumos, sobre todo aquellas empresas que tiene contrato a suma alzada y que durante el proceso de construcción requirieron muchos más recursos para terminan sus obras”.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que el costo total de la reconstrucción de la Intendencia Regional del Maule, supera los M$8.172.653, y esta reevaluación excepcional para aplicar reajuste polinómico se aprobó gracias a la solicitud de la máxima autoridad regional.

“Esto nos va a permitir terminar un proyecto que es patrimonio, que es cultura, que es emblemático para Talca y para la región del Maule. Esperamos que a la brevedad posible podamos transferir los recursos que requiere la empresa para continuar los trabajos y no paralizar las obras. Yo siento que en la región del Maule, por falta de recursos, por falta de agilizar el trámite administrativo, dejamos botada una obra. Estamos perdiendo recursos que son necesarios para todos los maulinos y maulinas, y obviamente cuando una obra queda inconclusa no solamente quedan familias sin trabajo, sino que además no avanzamos en grandes proyectos de construcción y de reconstrucción que están pendientes desde el año 2010”, concluyó Cristina Bravo.