Social 05-11-2026

Gobierno Regional inicia licitación pública para nuevo equipamiento de Instituto Teletón Maule

• La iniciativa -que involucra una inversión superior a $1.100 millones- contempla robots, realidad virtual y plataformas de equilibrio que beneficiarán a parte de las 2.083 personas que asisten al centro ubicado en Talca. En la actividad, las autoridades hicieron un llamado a colaborar con la campaña solidaria de este 6 y 7 de noviembre.

El Gobierno Regional del Maule inició el proceso de licitación pública para la adquisición de nuevo equipamiento terapéutico para el Instituto Teletón Maule, por una inversión de $1.136.356.000 financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). El proyecto contempla sistemas robóticos para extremidades superiores, rehabilitación mediante realidad virtual, plataforma de equilibrio, sistema de entrenamiento de marcha, guante robótico, ecógrafo y equipos especializados para rehabilitación de voz y deglución. Esta tecnología permitirá fortalecer los procesos terapéuticos, mejorar las evaluaciones clínicas y ampliar las alternativas de tratamiento para los usuarios del instituto.

Francisca Leiva, quien asistió en representación del Gobernador Regional, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, informó que se trabaja junto al equipo jurídico en las bases administrativas y técnicas para concretar la licitación a la brevedad. “Este es un gran paso y refleja el compromiso del gobernador con la inclusión, no solo desde las palabras, sino también con acciones concretas que se cumplen. Esperamos que durante 2027, antes de la próxima Teletón, podamos contar con estos equipos de última generación y seguir fortaleciendo la rehabilitación de tantas familias”, señaló Leiva. Por su parte, el director del Instituto Teletón Maule, Juan López, destacó el impacto del aporte: “Esta ayuda del Gobierno Regional viene a reforzar la adquisición de equipamiento y tecnología para fortalecer las distintas áreas de rehabilitación y responder de mejor manera a las necesidades de nuestros pacientes. Estos equipos nos permitirán avanzar hacia un estándar muy alto de calidad y tecnología dentro de los institutos Teletón a nivel nacional”. La iniciativa, fue aprobada por el Consejo Regional en enero de 2024 y beneficiará a parte de las 2.083 personas que se atienden gratuitamente en el centro y que requieren de este tipo de tecnologías para avanzar en sus procesos de rehabilitación.

Desde el Gobierno Regional y Teletón destacaron que este financiamiento corresponde a una inversión extraordinaria destinada exclusivamente a equipamiento e infraestructura para potenciar los procesos de rehabilitación. Asimismo, valoraron la importancia de la campaña nacional que realiza Teletón cada año, la cual continúa siendo fundamental para financiar la operación de sus institutos, las atenciones de los pacientes y el trabajo de los equipos profesionales que hacen posible esta labor. Además, el Gobierno Regional reafirmó la voluntad del gobernador de contribuir al financiamiento de una futura ampliación del centro, avanzando en mejores condiciones de atención, inclusión y oportunidades para las personas con discapacidad y sus familias.

