Política 28-02-2023

Gobierno Regional pondrá a disposición más de 1.590 millones de pesos para cada municipio del Maule

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, dio a conocer la propuesta de 5 nuevos FRL de más de 180 millones de pesos cada uno, pero además los fondos especiales para seguridad vial, mantención de áreas verdes, infraestructura de bomberos, mejoramiento de postas, entre otros.



La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, citó a todos los alcaldes y alcaldesas de la Región del Maule, para darles a conocer la idea de entregar 5 Fril para cada uno de los 30 municipios. Es importante señalar que el Fondo Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional financia proyectos de infraestructura que incluya equipamiento y equipos, postulados por las municipalidades de la Región, cuyo monto inferior no supere la suma de 3000 UTM del año presupuestario, lo que significaría un presupuesto de 936 millones de pesos por comuna.

Además la máxima autoridad regional indicó que se quiere implementar este 2023 3 nuevos FRIL, uno de ellos para la mantención de posta rurales, para infraestructura de bomberos y seguridad vial (lomos de toro), lo que significaría que cada municipio tiene disponible además 555 millones de pesos más. Por otra parte, a través de la circular 33, los 30 municipios tendrán 100 millones de pesos disponibles para la mantención de áreas verdes y la adquisición de la canasta básica de medicamentos para los distintos Cesfam.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que cada municipio tendrá disponible un monto superior a 1590 millones de pesos, “estamos reunidos con el 50% de nuestros alcaldes de la Región del Maule, algunos no pudieron llegar por las vacaciones, pero para nosotros era fundamental escuchar a cada uno de ellos, y lo importante es que queremos hacer una distribución equitativa para las 30 comunas, ya lo conversamos con nuestros consejeros y consejeras regionales, y es importante lo que necesitan nuestros alcaldes y alcaldesas, para agilizar los procedimientos también que llevamos como Gobierno Regional”, manifestó la Gobernadora Regional.

“Nuestro objetivo siempre será mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la región, es por esto además que apoyamos a los municipios con la compra vehículos, ambulancias, camiones, alza hombre, limpia fosas, que permiten que ellos puedan realizar sus distintos trabajos, seguiremos apoyándolos en lo que ellos requieran”, agregó Cristina Bravo.

Sin lugar a dudas los alcaldes y alcaldesas agradecieron este gran aporte financiero por parte del Gobierno Regional, el que será de gran ayuda para el funcionamiento de los 30 municipios de la región del Maule.

“Ha sido una importante reunión, donde mucho de los alcaldes vinimos a saber los fondos que pone a disposición el Gobierno Regional del Maule, para poder ir haciendo y elaborando proyectos, y esto demuestra la capacidad de la gobernadora de estar inserta en su en su región, entregando los recursos que permiten desarrollarse, que permiten traer iniciativas que van en directo beneficio de nuestras comunas”, dijo Marcelo Waddington, Alcalde de Chanco.

El Alcalde de Constitución Fabian Pérez agregó, “muy buena reunión, nos hemos reunido un porcentaje importante de los alcaldes de la región y se han enfocado en varias áreas que son muy sentidas por parte de los alcaldes. Una gran debilidad que tenemos la región en los distintos municipios, tiene que ver con la capacidad de la formulación de proyectos”.

“Esta fue una reunión muy provechosa , muy productiva, porque nos dio la buena noticia del aumento de los FRIL y que ahora serán 5 por comuna, estoy muy agradecido, porque me voy con buenas noticias y ahora la tarea es trabajar para concretar estos beneficios”, manifestó Marcelo Fernández, Alcalde de Licantén.

Pedro Pablo Muñoz, Alcalde de Colbún también dijo, “este es un muy buen dialogo junto a la gobernadora, porque los fondos que tendremos a disposición vienen a solucionar los problemas que tenemos en los distintos municipios y a nosotros nos beneficiará mucho la posibilidad de poder comprar la canasta de medicamentos para los Cesfam”.