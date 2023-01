Crónica 05-01-2023

Gobierno Regional se pone a disposición para apoyar el pago de asignaciones a profesionales de la salud

• La Gobernadora Regional Cristina Bravo, se reunió con el Colegio Médico para apoyar en el aumento de presupuesto que se solicitó desde el Maule para revertir la salida de funcionarios del sistema público.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, se reunió con la Presidenta del Colegio Médico del Maule Dra. Dahiana Pulgar, para conocer el presupuesto de salud disponible y que ellos consideran que es insuficiente, ya que un porcentaje importante de profesionales tendrán una disminución de su sueldo, por lo que se espera salida de funcionarios desde el sistema público y por ende el aumento de listas de espera.

“Tuvimos una reunión con la Presidenta Regional del Colegio Médico Dahiana Pulgar, y ella nos manifestó las problemáticas que tienen los médico en la Región del Maule, más todavía en los grandes hospitales, como en el Hospital de Talca, y en ese sentido estamos muy preocupados porque hoy en día hay asignaciones presupuestarias que el Ministerio de Salud no consideró para pagar la remuneración a los distintos especialistas que tenemos en el Maule”, manifestó la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo.

La máxima autoridad regional agregó, “por eso nos queremos poner a disposición del Ministerio de Salud para financiar todos los recursos que sean necesarios, porque los maulinos y maulinas deben contar con médicos y especialistas, no puede ser que la atención en nuestros centros de salud esté desactualizada y esté tensionada producto de la carencia de los distintos profesionales, es por esto que desde el Colegio Médico nos informaban que los días 30 y 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero no tuvimos especialistas en toda la Región del Maule. Hoy no somos capaces de atender a las personas y hay que trasladarlos a otro centro de referencia fuera de la Región del Maule, nuestro compromiso es tener una salud digna y de calidad para todos los habitantes del Maule y nos ponemos a disposición del ministerio, para poder financiar lo que sea necesario y así tener una mejor calidad de vida para todos los habitantes de la región”.

Desde el Colegio Médico de la Región del Maule indican que se rechazó la solicitud de aumento presupuestario para el pago de asignaciones de estímulo a los Colegios Profesionales de la ley 19664 (que reúne a odontólogos, químicos farmacéuticos, bioquímicos y médicos) solicitada por el Servicio de Salud del Maule.

“Venimos a contarle a la gobernadora, que al Servicio de Salud del Maule le rechazaron la solicitud de financiamiento para actualizar una resolución que regula las asignaciones transitorias que reciben los colegas de la Región del Maule y esto nos importa porque el Maule es una zona poco atractiva para trabajar para los médicos, tenemos condiciones laborales y de infraestructuras desfavorables y al no tener actualizada esta resolución, los colegas de otras regiones y de la nuestra, no quieran permanecer o venir al Maule, y con esto aumentamos nuestras listas de espera y somos menos capaces de resolver los problemas de salud de los pacientes de la región”, agregó la Presidenta Regional del Colegio Médico Dahiana Pulgar.