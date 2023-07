Social 05-07-2023

Gobierno Regional trabajará en un proyecto para reforzar a Bomberos del Maule

• La máxima autoridad regional Cristina Bravo indicó que es fundamental brindarle todo el material que necesitan para las emergencias en nuestra región, no sólo para la institución voluntaria, sino que también para Senapred y Conaf.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, asistió al funeral del mártir de Bomberos Robinson Altamirano, quien perdió la vida en las emergencias que se generaron en la cordillera de la comuna de Linares debido a las intensas lluvias.

En la instancia la máxima autoridad regional, indicó que están trabajando en un proyecto que permitirá entregar equipamiento necesario para bomberos de la región del Maule, como por ejemplo chaleco salvavidas, luces led, entre tantos otros instrumentos que necesitan para trabajar en las emergencias.

“Estamos trabajando un proyecto con Bomberos y nos habría gustado tener ese proyecto mucho antes, porque es fundamental que ellos tengan el equipamiento que requieren y probablemente si lo tuvieran tal vez no habría perdido la vida nuestro mártir de Linares Robinson Altamirano. Porque no cuentan con el equipamiento para rescates en los ríos o en el mar, nuestros bomberos sólo piensan en rescatar a las personas, pero el estaba con traje estructurante y este traje es muy pesado”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La Gobernadora Regional además indicó que, junto a los consejeros regionales, tiene la convicción que es fundamental apoyar a una institución como bomberos, quienes no son sólo los encargados de apagar incendios, sino que también de prestar ayuda, rescate y protección a la comunidad durante accidentes o cualquier otro tipo de siniestro o emergencia.

La máxima autoridad regional agregó, “y hoy estamos trabajando en un programa para que cada uno de los 117 cuarteles que tenemos en la región del Maule, tengan 4 trajes para rescate en el río o en el mar, que son los adecuados para intervenir en las emergencias, porque tenemos la convicción que el trabajo que hace bomberos en el Maule es fundamental, nos apoyan en los incendios forestales, en los temporales, y en el desarrollo de las comunidades y nos duele mucho perder a un voluntario”.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que este es uno de los proyectos a los cuales se les dará prioridad y que significa una inversión superior a los 2 mil millones de pesos, para servicios que trabajan en las emergencias, como bomberos, Senapred y Conaf.

“Los dos mil millones de pesos se van a distribuir entre Bomberos, Conaf y Senapred, porque sabemos que a Senapred por ejemplo, le hace falta casas de emergencia, esto para los damnificados, y esto es uno de los elementos que visualizamos y por eso queremos dotar de casas permanente de emergencia para las comunidades de nuestra región, siempre vamos a estar disponibles para ayudar a los damnificados de incendios, de inundaciones y temporales”, agregó la máxima autoridad.

La Gobernadora Regional agregó, “los municipios de nuestra región necesitan por ejemplo vehículos, camiones limpiafosas, tractores, entre otros, es por esto que queríamos que agregaran al Gobierno Regional del Maule en el decreto de catástrofe, y tenemos que dejar de actuar de manera reactiva”.