Gobierno Regional trabajará un proyecto para mitigar perdidas de pequeños productores de berries

• La Gobernadora Regional Cristina Bravo, indicó que ejecutarán varios proyectos, con el fin de mitigar la compleja situación económica que están viviendo muchos productores de las comunas de Parral y Retiro.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, junto al Consejero Regional Rafael Viguera, se reunió con más de 150 pequeños productores de berries de las comunas de Retiro y Parral, quienes le plantearon la problemática de los altos precios de los insumos, pero también sobre los bajos precios que se pagaron durante esta temporada, esto con las frambuesas, como con los arándanos.

En el sector El Carmen se llevó a cabo la reunión, en done se asumieron 3 compromisos, el primero es pedir a la Corporación de Desarrollo Regional asesoría para los más de 150 pequeños productores para poder asociarlos; además oficiar al Presidente Gabriel Boric y al Ministro de Agricultura, acerca de los bajos precios que se pagaron esta temporada por las frambuesas y arándanos; y trabajar en un bono para que puedan comprar insumos agrícolas.

“Tuvimos reunión con más de 150 vecinos, que son productores de frambuesas y arándanos pertenecientes a la comuna de Retiro y Parral, estamos viendo como desde el Gobierno Regional del Maule podemos ayudarlos a mitigar la situación que están viviendo muchos productores, el compromiso es buscar la mejor forma de ayudar a los usuarios que son Indap y a los que no son Indap. Hoy día conocimos está realidad y el compromiso es a trabajar en el corto, en el mediano plazo y en una política pública desde la Región del Maule, para llegar con ayuda a los productores de la región”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional.

La máxima autoridad regional indicó que durante el 2022 y 2023 se han trabajado importantes proyectos en conjunto con el Ministerio de Agricultura a través del Indap, como por ejemplo un proyecto que irá en ayuda de los productores arroceros y también el que va para los frutilleros afectados por la plaga de nematodo.

José Contreras, es uno de los productores de berries de la zona y quedó muy agradecido por la visita de las autoridades, “fue una reunión muy educativa, hay mucha gente que realmente no sabe lo grave que está la situación de los productores, y la Gobernadora nos trajo soluciones, algunas inmediatas y otras a larga plazo, y le explico a la gente cuales son las medidas que se pueden hacer y cuales no son factibles, se agradece el apoyo, porque realmente nadie nos veía, y estamos pasando una crisis muy grande y nadie nos ponía atención, entonces este es el primer paso para profesionalizar nuestra agricultura, para asociarse, para tener mejores precios”.

“La Gobernadora Regional Cristina Bravo, nos indicó que veremos un bono para los agricultores a través de la corporación, y sabemos que contará con la aprobación de los 20 consejeros y consejeras regionales y yo como consejero también me comprometo a hacer ese trabajo con mis demás colegas para poder prestar aprobación de estos recursos que necesitamos para ayudar a nuestra agricultura”, concluyó Rafael Ramírez, Consejero Regional.