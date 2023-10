Crónica 08-10-2023

Gobierno Regional traspasó más de $4 mil millones para prevención y combate de Incendios Forestales



• En el marco del Lanzamiento del Plan de acción 2023-24 de Prevención, Mitigación y Combate de Incendios Forestales en la Región del Maule, la Gobernadora Regional, Cristina Bravo realizó el traspaso de recursos para Senapred y Conaf, los que van para programas relacionados con este tema



En la actividad de Lanzamiento del Plan de acción 2023-24 de Prevención, Mitigación y Combate de Incendios Forestales en la Región del Maule se realizó la entrega de planes de protección contra incendios forestales a las 30 comunas de la región.



En la actividad estuvieron presentes, la Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo; el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque; los diputados Alexis Sepúlveda y Mercedes Bulnes; los consejeros regionales, Paola Guajardo, Pablo del Río y Patricio Lineros; los alcaldes de San Rafael, Claudia Díaz; de Pencahue, José Miguel Tobar; de Sagrada Familia, Francisco Melendez y de Curepto, René Concha, entre otras autoridades.



En la ocasión, se entregaron dos cheques simbólicos por dos programas financiados desde el Gobierno Regional del Maule, para Senapred y Conaf.



Los recursos del Programa para Conaf, serán desxtinados a la implementación de acciones en materias de prevención y mitigación de incendios forestales.



La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, señaló que “valoramos el trabajo que realizamos en materia conjunta con todos los organismos de emergencia, con el Delegado Presidencial, los alcaldes y también del mundo privado. Cuando nosotros desde el Gobierno Regional, conversamos con nuestros consejeros Regionales y los distintos equipos de Senapred, de Conaf para poner a disposición y poner un programa que permita que tengamos un aparataje más robusto, porque necesitamos tener equipamiento adecuado, necesitamos tener trituradoras que permitan trabajar con los residuos que quedan de los incendios forestales para poder mejorar los suelos, necesitamos tener más estanques para no quedarnos sin agua para combatir los incendios, poner en marcha las 12 torres que tiene CONAF, llegar con equipamiento técnico para que nos antepongamos. Aquí lo más importante es salvar la vida de los habitantes de la Región del Maule y eso no tienen precio, por eso estamos aprobando estos más de 4 mil millones, porque es fundamental que nuestros equipos técnicos con la experiencia que tienen también cuenten con los equipos tecnológicos para avanzar en materia de prevención de incendios forestales”.



El Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, dijo que “estos programas van a permitir desarrollar de mejor manera un trabajo que en esta región es bien coordinado, que se desarrolla de manera eficiente y eso también da cuenta de los resultados. El año pasado tuvimos una vivienda siniestrada y no tuvimos que lamentar ninguna pérdida fatal, en ese trabajo estamos avanzando”.



La directora regional de Conaf, María Isabel Florido, dijo que “nosotros estamos haciendo un llamado a toda la comunidad, la verdad es que si bien es cierto el incremento presupuestario para el combate de los incendios vegetacionales es importante. Estamos haciendo una apuesta como Gobierno en el sentido que la prevención es fundamental, el 99% de los incendios son provocados”.



En tanto, el programa para Senapred, permitirá la adquisición de estanques para acumulación de agua, equipos, herramientas y torres de observación.

El Director Regional de Senapred, Carlos Bernales, acotó que “dentro de esta ceremonia hay un proyecto por dos millones de pesos, provenientes del Gobierno Regional, que van en directo beneficio de la Corporación Regional Forestal, de Bomberos y Senapred”.