Policial 22-02-2023

Gobierno y policías buscan desarrollar estrategias de Seguridad junto a la Municipalidad de Linares





“La seguridad pública no tiene color político y en eso hemos sido enfáticos”, comentó la Delegada Priscila González, en el marco del Comité Policial que contó con la participación de representantes del municipio linarense.



Esta semana se realizó una nueva sesión del Comité Policial, instancia liderada por la Delegación Presidencial Provincial de Linares junto a las policías, la cual aborda la situación de seguridad de la zona. En esta oportunidad, la jornada fue presidida por la Delegada Priscila González y contó con la presencia de la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, María José Gómez; el teniente coronel de Carabineros, Marcos Moraga; y el Prefecto de la PDI de Linares, Raúl Arancibia.



En la oportunidad, además de analizar el contexto policial de la Provincia de Linares, se abrió la participación a este órgano convocando a la Municipalidad de Linares, el cual lidera el alcalde Mario Meza, para hacerse parte de la iniciativa y articular acciones que permitan aumentar la seguridad de la comunidad.



Es por eso que en representación del edil estuvo la alcaldesa (S), Carolina Yáñez, junto al Encargado de Seguridad Pública de la Municipalidad de Linares, Sergio Corvalán, con el objeto de gestar medidas que brinden mayor seguridad a los vecinos y las vecinas.



Al respecto, la Delegada Presidencial Provincial de Linares, Priscila González, indicó que mediante este encuentro se busca gestar una colaboración con el municipio local y así establecer medias que disminuyan las acciones delictiva en la comuna de Linares. “Estamos coordinando iniciativas que permitan abordar problemáticas que son importantes relacionadas al comercio ambulante, microtráfico, porte de armas y a la situación migratoria, con el fin de recabar información que nos permita elaborar estrategias para la prevención de los delitos”, comentó la autoridad.



Asimismo, junto con agradecer y valorar la labor que desarrolla la Oficina de Seguridad Municipal, la Delegada González destacó las acciones articuladas, como la la certificación de patrullas mixtas, la cual ha permitido desplegar una trabajo mancomunado entre Carabineros y municipios para generar mayor sensación de seguridad en la población. “Para ello es importante que los actores políticos conversemos, que pongamos sobre la mesa una discusión que no sea que si soy de un sector u otro, que sea el cómo generamos mayor seguridad para las vecinas y los vecinos de la comuna de Linares. Es por esa razón que este Comité Policial enmarca acciones, acuerdos que van a permitir seguir avanzando y colaborando en la seguridad que merecen todos los habitantes de la comuna de Linares”.



Finalmente, la representante del Presidente Gabriel Boric señaló la importancia de colaborar, porque “la seguridad pública no tiene color político y en eso hemos sido enfáticos en el trabajo que venimos desarrollando como Gobierno y por lo mismo hemos invitado al alcalde de Linares, lo cual nos permite trabajar de manera colaborativa en ir resolviendo aquellas cosas que generan temor en la población y que nos obligan a tomar acciones que sean coordinadas”, sentenció.