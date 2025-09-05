Nacional 05-09-2025

Golpe presupuestario a las regiones: Hacienda prepara recortes y gobernadores se declaran en alerta

El pasado martes, representantes de las gobernaciones regionales se reunieron con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en Teatinos 120. El encuentro tuvo como objetivo abordar el presupuesto para el próximo año; sin embargo, los asistentes quedaron con una amarga sensación al finalizar la cita. En el encuentro participaron el presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile (Agorechi) y gobernador de O Higgins, Pablo Silva, junto a sus pares de Magallanes, Jorge Flies y del Biobío, Sergio Giacaman.

"No estamos contentos", es una expresión que se repite entre los Gores, y es que Hacienda les informó que habrá recortes presupuestarios para los gobiernos regionales en 2026. Según señalaron a Emol fuentes conocedoras del ajuste, 12 de las 16 gobernaciones regionales sufrirían recortes presupuestarios, que irían desde un 0,4% hasta un 6,9%. Las que registrarían mayores bajas serían las gobernaciones de Aysén, Los Lagos, Arica y Parinacota, Antofagasta y Ñuble. En tanto, la Región Metropolitana se ubicaría en el pequeño grupo de gobernaciones que vería un aumento en su presupuesto en 2026. En total, la baja presupuestaría para los Gores estaría en torno a 1,9%. Consultados por Emol, desde la Dipres no estuvieron disponibles para comentar estos recortes y señalaron que se referirán a las cifras relacionadas al Presupuesto 2026 cuanto este sea presentado ante el Parlamento. Duras reacciones "Nos quedamos con una sensación amarga, pero entendiendo que el país tiene que tener un equilibrio entre los ingresos y los egresos (…) fue una reunión sincera donde nosotros le pudimos señalar que no estamos contentos con esta disminución", señaló Silva, presidente de la Agorechia, a Emol. El también gobernador de O Higgins -región que, en todo caso, sería una de las cuatro que vería un alza presupuestaria- insistió en que "independientemente que sea a unos más o a unos menos, pero en términos generales como Agorechi no estamos felices por la rebaja presupuestaria".

